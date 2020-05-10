День в истории: 29 апреля - Открытие электрона и застежка-молния

В этот день, 29 апреля, произошли такие события.

Открытие электрона

Дж.Дж. Томсон в 1890 году в своей лаборатории bourabai.kz

Электрон – это первая открытая элементарная частица, являющаяся материальным носителем наименьшей массы и наименьшего электрического заряда в природе.

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Это произошло 29 апреля 1897 года, когда профессор Кембриджского университета, английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил о своем открытии электрона.

Открытие было сделано в результате изучения газового разряда.

Занимаясь изучением прохождения электрического тока через разреженные газы, Томсон не только открыл электрон, но и определил его заряд, а также впервые измерил отношение заряда электрона к массе, разработал теорию движения электрона в магнитном и электрическом полях.

За открытие электрона ученый в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике.

Согласуясь со своими открытиями, он предложил и новую модель атома. И хотя опыты, проведенные впоследствии преемником Томсона - Э.Резерфордом, заставили отказаться от данной модели, но она сыграла важную роль в формировании представлений о строении материи.

Запатентована застежка «молния»

Застежка-молния alianspress.ru

29 апреля 1913 года в Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое сегодня нам известно как застежка-«молния».

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Первый прототип «молнии» был создан американцем У.Джадсоном еще в 1893 году, однако устройство его было сложным в изготовлении и весьма ненадёжным в работе. После многих рекламаций, находясь на грани банкротства, Джадсон взял партнеров, которые привлёкли к работам американского инженера шведского происхождения Гидеона Сундбека.

После нескольких лет поисков Сундбек разработал новый вариант «молнии» и технологию её производства. Чудо-изобретение Сундбека состояло из двух текстильных лент, на которых были закреплены идущие в шахматном порядке металлические звенья. Соединение или разъединение половинок выполнялось при помощи замка (слайдера), скользящего по лентам.

Внедрение нового варианта застёжки было более долгим и мучительным, чем сама разработка «молнии» из-за недоверия со стороны фабрикантов, помнивших первый неудачный опыт. Со временем «молния» доказала свою надёжность и технологичность, и к 1923 году получила широкое распространение.

День рождения Карла фон Дреза

Карл фон Дрез ruspekh

Карл фон Дрез родился 29 апреля 1785 года в Карлсруэ, в семье баденского надворного советника Карла Вильгельма Фридриха Людвига Дреза. В период с 1803 по 1805 годы Карл изучал архитектуру, физику и сельское хозяйство в Гейдельбергском университете, основанном курфюрстом Пфальца Рупрехтом I. По окончании учебы фон Дрезу-младшему было предложено место преподавателя.

Примерно в 1811 году Карл становится лесничим, получив в свои владения несколько гектаров прекрасного баденского леса. В этот период у него просыпается тяга к изобретательству. Первым изобретением барона становится специальная машинка, с помощью которой на нотную бумагу автоматически наносятся одновременно все пять линий. Это изобретение быстро обрело популярность, ведь расчерчивать самостоятельно линии на бумаге - занятие весьма нудное.

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Его следующим изобретением стали две четырехколесные машины, которые можно было приводить в движение с помощью мускульной силы. Эту новинку - «велосипед» - фон Дрез представил в Венском конгрессе в 1814 году. Но изобретение вызвало множество замечаний в свой адрес, начиная от медленной скорости, заканчивая сильной тряской при движении.

Поэтому в следующие годы Дрез занялся усовершенствованием своего изобретения - чтобы уменьшить мускульную силу, необходимую для разгона неповоротливой машины, он сократил число колес до двух, а также добавил конструкции рулевое колесо. Все это заметно повысило маневренность и позволило увеличить скорость передвижения.

17 февраля 1818 года барон Карл фон Дрез запатентовал свое изобретение, за которое он был награжден королевской премией и небольшим ежемесячным вознаграждением. Что позволило изобретателю совершить большое путешествие в Бразилию и США, с целью пропаганды своего велосипеда. Однако спустя 5 лет, в 1827 году, фон Дрез был вынужден вернуться в Мангейм из-за тяжелой болезни отца, который вскоре скончался.

Нервотрепка с различными судами, денежные разборки с недоброжелателями отца и прочие разборки доконали фон Дреза-младшего, в 1837 году у него случился инсульт. После выздоровления он вернулся в лес и вновь занялся изобретательством. Изобретатель решил поставить свой первый велосипед на железнодорожные рельсы, что и удалось. Изобретение Дреза назвали в его честь дрезиной, и слово «дрезина» поныне осталось в русском языке, навеки обессмертив имя изобретателя.

Также фон Дрезу приписывается авторство изобретения мясорубки, хотя точной даты нет, но во многих источниках ее автором называется именно он.

Карл фон Дрез поддержал революцию 1849 года, поэтому после ее подавления он был признан психически ненормальным человеком, все его имущество описали, пенсии лишили, обрекая тем самым великого изобретателя на голод и нищету.

Все это окончательно сломило фон Дреза, и он скончался 10 декабря 1851 года в Карлсруэ.

Напомним, днем ранее мы вспоминали плавание Кон-Тики и первого космического туриста.