Посмотри на бюджетный смартфон с другой стороны: Обзор серии Y 2019 от Huawei

Что нужно обычному, современному человеку от смартфона?

Звонки, соцсети, музыка, фото и видео? Конечно. Но зачем переплачивать за игровые возможности, если вы не геймер? Зачем доплачивать за мегапиксели, если делаете селфи и снимаете только для Инстаграма?

Произвести впечатление внешним видом телефона можно не тратя большие деньги. Бюджетные смартфоны сейчас выглядят как флагманы: безрамочный дизайн, двойные камеры. И удивить пользователей можно лишь внешним видом или возможностями смартфона. Что с успехом делает серия Y от Huawei.

К нам на обзор попали сразу два телефона. Huawei Y6 предназначен для меломанов, а Huawei Y7 — для любителей фото.

В чем их отличия – читай дальше.

Внешний вид

Телефоны по дизайну сильно отличаются, хотя они оба безрамочные и у них есть каплевидный вырез впереди под селфи-камеру. С тыльной стороны их можно отличить по сканеру отпечатков и количеству камер.

Также Y6 немного компактнее: экран на 6,09 дюймов, тогда как у Y7 – 6,26.

Оба смартфона с крепким корпусом, а экран закрывает защитное 2,5 D-стекло.

Еще отличие можно найти в цветах корпуса. Черный глянцевый цвет общий для всех. Но у Y7 есть еще красный и цвет полярного сияния, а у Y6 – матовый синий и коричневый с кожаной текстурой. Кстати, отделка под кожу смотрится особенно эффектно.

Что внутри?

Тут тоже есть отличия.

Y6 имеет четырехъядерный процессор с частотой на 2 ГГц. Встроенный графический ускоритель дает неплохую производительность. Конечно, требовательные игры будут хорошо идти только на минимальных настройках.

А в Y7 встроен 8-ядерный процессор с частотой до 1,8 ГГц. Оба смартфона несут на борту 32 Гб встроенной памяти, которую можно расширить до 512 Гб при помощи карточки. При этом у Y6 два гигабайта оперативной памяти, а у Y7 – три. Обе модели работают на свежем Android 9.

Фоткай четко

Специально для фотофанов Huawei.

Искусственный интеллект камер Huawei Y7 2019 помогает делать отличные снимки. Сдвоенная камера с модулем на 13 Мп и сенсором глубины позволяет получить размытый фон. Он отлично подходит для портретных съемок.

Искусственный интеллект (AI) распознает объекты в кадре и подбирает самые лучшие настройки. Так, цветы будет выглядеть красочнее, портретная съемка – детальнее и естественнее. Камера сможет распознать и вашего домашнего любимца.

Видео можно снимать с разрешением Full HD с 30 кадрами в секунду

Фронтальная камера на 8 М позволяет сделать качественное и четкое селфи. Причем на телефоне есть даже специальная вспышка. А, чтобы при плохом освещении лицо было равномерно освещено, подсвечивается и сам экран.

Эта же подсветка активируется, если вы пытаетесь разблокировать телефон при помощи функции распознавания лица.

Экранная вспышка есть и в смартфоне Huawei Y6. Камера на 8 Мп не отличается от такой же в Y7. А основная камера имеет сенсор на 13 Мп.

Добавь музыки

Вы любите музыку? Тогда советуем Y6 (2019). Его динамик с технологией Histen 5.0 выдает громкий и объемный звук с четкими басами. В смартфоне есть даже режим Вечеринка, который позволит соединить несколько таких смартфонов в одну сеть и получить реально крутое звучание.

И в телефоне есть FM-радио, которое может работать даже без наушников.

Батарея

По сути, цифры в емкости аккумулятора здесь роли почти не играют. Y6 имеет 3020 мАч, а Y7 – 4000 мАч. Но стоит учитывать, что второй телефон имеет больший размер экрана, что также влияет на потребление энергии. И при прослушивании музыки смартфон также будет садиться чуть быстрее.

Оба телефона спокойно “живут“ целый день в обычном режиме без подзарядки.

Выводы

Серия Y рассчитана на молодежную аудиторию: отличные фото для Инсты, крутой звук для вечеринок и по доступной цене.