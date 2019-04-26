День в истории: 26 апреля - Вирус Чернобыль и падение метеорита

В этот день, 26 апреля, мы вспоминаем такие события.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе voop.eco

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day).

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Генеральная Ассамблея отметила «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий», и предложила «всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день».

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС — первенец атомной энергетики Украины — стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.

В частности, общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, радиационному загрязнению подверглись 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек, были загрязнены 46,5 тысяч квадратных километров территории Белоруссии, где проживало около 20 процентов населения страны.

В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.

Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.

Падение метеорита

Фрагмент метеорита wikimedia.org/

Легль (L’Aigle) — метеорит-хондрит весом 37 кг. После изучения метеоритного дождя 26 апреля 1803 года в окрестностях города Л’Эгль (160 км от Парижа) Французская академия наук признала возможность падения камней «с неба». Обстоятельства и место падения метеорита исследовал французский физик, геодезист и астроном Ж. Б. Био.

Вирус Чернобыль

Код вируса CIH wikimedia.org/

26 апреля 1999 года, в годовщину Чернобыльской аварии вирус активизировался и уничтожил данные на жестких дисках инфицированных компьютеров. На некоторых компьютерах было испорчено содержимое микросхем BIOS. Именно совпадение даты активации вируса и даты аварии на ЧАЭС дали вирусу второе название — «Чернобыль», которое в народе даже более известно, чем «CIH».

По различным оценкам, от вируса пострадало около полумиллиона персональных компьютеров по всему миру.

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По данным The Register, 20 сентября 2000 года власти Тайваня арестовали создателя знаменитого компьютерного вируса.

Первый рабочий вирус был обнаружен в июне 1998 года на Тайване — автор вируса заразил компьютеры в своём университете. За последующую неделю вирусные эпидемии были зарегистрированы в Австрии, Австралии, Израиле и Великобритании. Позднее следы вируса были обнаружены в нескольких других странах. Заражение нескольких американских веб-серверов, распространяющих компьютерные игры, послужило причиной глобальной вирусной эпидемии, начавшейся 26 апреля 1999 года. На полумиллионе компьютеров сработала «логическая бомба» — была уничтожена информация на жёстких дисках и повреждены данные на микросхемах BIOS.

Чэнь написал CIH во время учёбы в университете Датун в Тайбэе. Когда Чэнь создал вирус, он получил серьёзный выговор от университета.

Узнав, что вирус стал широко распространённым, он занервничал. Некоторые его одноклассники настоятельно советовали ему не признаваться в создании вируса, однако он сам был уверен, что при наличии достаточного запаса по времени эксперты по безопасности смогут его вычислить. Поэтому еще до окончания университета он написал официальное извинение в Интернете, в котором он публично попросил прощения у жителей Китая, компьютеры которых пострадали. Из-за воинской повинности Чэнь пошёл служить. Согласно тайваньским законам тех времён он не нарушил никаких законов и он никогда не привлекался к уголовной ответственности за создание этого вируса.

В настоящее время Чэнь работает в Gigabyte.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Запуск Хаббла и основание Porsche.