День в истории: 25 апреля - Запуск Хаббла и основание Porsche

В этот день, 25 апреля, произошли такие события.

День ДНК

ДНК mirkosmosa.ru

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.

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Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, однако основная работа над проектом завершена. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения.

ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК хранится наша генетическая информация, и именно этот тест является одним из наиболее популярных для установления родственных связей. Открытие спирали ДНК стало для науки революционным. Благодаря обнаружению ДНК был раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровление наследственности, создаются технологии генной инженерии.

В США День ДНК впервые отмечали в 2003 году, он был официально провозглашен обеими палатами Конгресса – Сенатом и Палатой представителей.

Основание Porsche

Штаб-квартира Porsche Wikipedia.org

К моменту выпуска первого автомобиля под своим именем Фердинанд Порше успел накопить немалый опыт. Основанное им 25 апреля 1931 года предприятие Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH под его началом уже успело поработать над такими проектами, как 6-цилиндровый гоночный Auto Union и Volkswagen Käfer, ставший одним из самых продаваемых автомобилей в истории. В 1939 году был разработан первый автомобиль компании — Porsche 64, который стал прародителем всех будущих Porsche. Для постройки этого экземпляра Фердинанд Порше использовал многие компоненты от Volkswagen Käfer.

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В течение Второй Мировой компания занималась выпуском военной продукции — штабных автомобилей и амфибий. Фердинанд Порше принимал участие в разработке немецких тяжёлых танков «Тигр P», а также сверхтяжёлого танка «Маус».

В декабре 1945 года он был арестован по обвинению в военных преступлениях и помещён в тюрьму, где провёл 20 месяцев. В то же время его сын Фердинанд (краткое имя Ферри) Антон Эрнст решил начать выпуск собственных автомобилей. В Гмюнде Ферри Порше вместе с несколькими знакомыми инженерами собрал прототип 356-го с мотором в базе и алюминиевым открытым кузовом и начал подготовку к его серийному производству. В июне 1948 года этот экземпляр был сертифицирован для дорог общего пользования. Как и 9 лет назад, тут вновь были использованы агрегаты от Volkswagen Käfer, включая 4-цилиндровый мотор воздушного охлаждения, подвеску и коробку передач. У первых серийных машин было принципиальное отличие — двигатель перенесли за заднюю ось, что позволило удешевить производство и освободить пространство для двух дополнительных мест в салоне. Спроектированный кузов обладал очень хорошей аэродинамикой — Cx равнялся 0,29. В 1950 году компания вернулась в Штутгарт.

Создание солнечных батарей

Лаборатории Белла в Мюррей Хилл Wikipedia.org

В 1883 компания AT&T основала в Бостоне машиностроительное отделение; позднее оно было переименовано в конструкторский отдел. В 1907 году исследовательские команды Western Electric и AT&T были объединены в Western Electric Engineering Department (Нью-Йорк), который слился с инженерным отделом AT&T 1 января 1925, образовав исследовательский центр под названием Bell Telephone Laboratories, Inc.

За годы своей деятельности компания разработала множество революционных технологий, включая радиоастрономию, транзистор, лазер, кварцевые часы, теорию информации, операционную систему UNIX и языки программирования C, C++. Ученые Bell Labs были удостоены семи Нобелевских премий.

И именно здесь в 1954 созданы первые практичные фотоэлементы, которые позволили создать солнечные батареи.

Запуск космического телескопа Хаббл

Запуск шаттла с телескопом Wikipedia.org

Первоначально запуск телескопа на орбиту планировался на октябрь 1986 года, но катастрофа Челленджера 28 января приостановила программу «Спейс шаттл» на несколько лет, и запуск пришлось отложить.

Всё это время телескоп хранился в помещении с искусственно очищенной атмосферой, его бортовые системы были частично включены. Расходы на хранение составляли около 6 млн долл. в месяц, что ещё больше увеличило стоимость проекта.

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Вынужденная задержка позволила произвести ряд усовершенствований: солнечные батареи были заменены на более эффективные, был модернизирован бортовой вычислительный комплекс и системы связи, а также изменена конструкция кормового защитного кожуха с целью облегчить обслуживание телескопа на орбите. Кроме того, программное обеспечение для управления телескопом было не готово в 1986 году и фактически было окончательно написано только к моменту запуска в 1990 году.

После возобновления полётов шаттлов в 1988 году запуск был окончательно назначен на 1990 год. Перед запуском накопившаяся на зеркале пыль была удалена при помощи сжатого азота, а все системы прошли тщательное тестирование.

Шаттл Дискавери STS-31 стартовал 24 апреля 1990 года и 25 апреля вывел телескоп на расчётную орбиту.

От начала проектирования до запуска было затрачено 2,5 млрд долл. при начальном бюджете в 400 млн; общие расходы на проект, по оценке на 1999 год, составили 6 млрд долл. с американской стороны и 593 млн евро, оплаченных ЕКА.

Напомним, днем ранее мы вспоминали газировку и первый спутник Китая.