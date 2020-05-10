День в истории: 24 апреля - Газировка и первый спутник Китая

В этот день, 24 апреля, произошли такие события.

Всемирный день защиты лабораторных животных

Всемирный день защиты лабораторных животных greenparty.ru

24 апреля в календаре экологических дат отмечен как Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals), который был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН.

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Первоначально он «отмечался» зоозащитными организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое поддерживают активисты различных общественных и зоозащитных организаций.

Надо сказать, что животные использовались в опытах с давних времен, но все же эти работы носили эпизодический характер. Понятие «лабораторное животное» сложилось в конце 19 века в связи с бурным развитием экспериментальной биологии и медицины, а со второй половины 20 века метод научного экспериментирования на животных оформился как самостоятельное направление. Сегодня лабораторные животные используются для моделирования патологических процессов и испытания лекарств, косметических средств, сигарет, пищевых добавок, веществ бытовой химии… Основными заказчиками исследований выступают крупные фармацевтические и косметические корпорации.

В США запатентована газированная вода

Газированная вода zhenskoe-mnenie.ru

24 апреля 1833 года в США была запатентована газированная вода. Этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газированную воду. Пожалуй, это единственная точно известная дата в истории газированной воды, поскольку даты самого открытия изобретатель не оставил.

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Еще до создания газировки Пристли занимался исследованиями в области химии и электричества. Огромное влияние на Джозефа оказало знакомство с выдающимся ученым Б.Франклином, который впоследствии стал его верным другом. Именно это знакомство положило начало опытам Пристли в области электричества.

Он установил, что графит проводит электрический ток, научно доказал процесс фотосинтеза, определил свойства закиси азота (в том числе открыл «веселящий газ»), открыл кислород. Порой его открытия носили случайный характер. Открытие газировки также было неожиданным.

Наблюдая за работой одной пивоварни, Пристли заинтересовался, какого рода пузырьки выделяет пиво при брожении. Контейнеры с водой, которые химик поместил над чанами с варящимся пивом, вскоре зарядились пузырьками, которые на деле оказались углекислым газом. Попробовав получившуюся жидкость, Джозеф был поражен ее приятным резким вкусом, а в 1767 году он, выведя состав, сам изготовил первую бутылку газированной воды.

Но только спустя более чем полвека газировка была запатентована. Сегодня последствия открытия Пристли мы наблюдаем каждый день. Газированная вода так популярна во всем мире, что некоторые предлагали объявить 24 апреля Днем Газированной Воды.

Всемирно известная компания «Coca-Cola» была первой, кто догадался использовать изобретение Джозефа Пристли в коммерческих целях. В настоящее время существует большое разнообразие видов газированной воды и огромное количество торговых марок, выпускающих этот напиток, как в чистом виде, так и со всевозможными добавками.

КНР запустил свой первый искусственный спутник Земли

Первый китайский спутник Wikipedia.org

24 апреля 1970 года Китайская Народная Республика запустила свой первый спутник.

Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань с помощью собственной китайской ракеты-носителя Чанчжэн-1 (после одной неудачной попытки 16 ноября 1969 года). Благодаря данному запуску, Китай стал 11-й страной с собственным спутником, но 5-й в мире и 2-й в Азии (отстав от Японии всего на несколько месяцев) космической державой.

Спутник получил название Дунфан Хун ихао в честь фактического гимна страны “Алеет Восток“.

Напомним, днем ранее мы вспоминали выпуск ZX Spectrum и праздник книги.