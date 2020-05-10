День в истории: 23 апреля - Выпуск ZX Spectrum и праздник книги

В этот день, 23 апреля, произошли такие события.

Всемирный день книги и авторского права

День Книги wikipedia.org

Дата 23 апреля — символическая для мировой литературы — стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and Copyright Day).

Читай также: День в истории: Появление поп-корна и Запорожская библиотека

В этот день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Вполне естественно, что проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книги и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

Решение было принято с целью просвещения, развития осознания культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются наибольшим средством распространения знания, самым надёжным способом его сохранения.

Благодаря книге мы получаем доступ не только к знаниям, но и идеям, духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека. Носитель информации, основа образования и творчества, книга даёт возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и традициями разных народов.

Полет Комарова

Владимир Комаров wikipedia.org

В августе 1966 года было принято решение, что Владимир Комаров будет пилотировать «Союз-1». Его дублёром был назначен Юрий Гагарин.

Читай также: День в истории: Первая атомная подлодка и рождение Браунинга

Программой полёта предусматривалась стыковка с КК “Союз-2“ (экипаж — Валерий Быковский, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов), переход А. Елисеева и Е. Хрунова в КК «Союз-1» через открытый космос и посадка «Союза-1» с новым экипажем из трёх человек.

23 апреля 1967-го произошел запуск Союза-1. Полет “Союза-1“ проходил с многочисленными нештатными ситуациями. Из-за нераскрытия одной из панелей солнечных батарей запуск “Союза-2“ был отменён, а Комарову приказали совершить досрочную посадку.

На конечном этапе спуска корабля на Землю отказала парашютная система, не вышел основной парашют спускаемого аппарата, а стропы запасного парашюта скрутились из-за вращения спускаемого аппарата. На большой скорости спускаемый аппарат врезался в землю в степной пустынной местности в Адамовском районе Оренбургской области, полностью разрушился и загорелся.

Продолжительность полета составила 26 часов 47 минут 52 секунды.

Выход компьютера ZX Spectrum

ZX Spectrum wikipedia.org

ZX Spectrum — 8-разрядный домашний компьютер, созданный английской компанией “Sinclair Research Ltd“ на основе микропроцессора Zilog Z80. В ходе разработки компьютер назывался “ZX81 Colour“ и “ZX82“, название ZX Spectrum должно было подчеркнуть одно из главных отличий от его предшественника ZX81 — цветное изображение. Почитатели этого компьютера часто называют его «Спекки».

Читай также: День в истории: Завещание Нобеля и рождение Цельсия

Sinclair ZX Spectrum был представлен 23 апреля 1982 года в двух вариантах — с 16 и 48 килобайтами оперативной памяти

В начале 1980-х «ZX Spectrum» был одним из самых популярных компьютеров в Европе, а его многочисленные клоны в начале 1990-х получили широкое распространение на территории бывшего СССР/СНГ. Благодаря невысокой цене, за первые 17 месяцев было продано более миллиона этих машин. Низкая стоимость компьютера была обусловлена рядом факторов: использованием технологии ULA, с помощью которой большая часть схемы размещалась в одном чипе; низкими техническими и пользовательскими характеристиками по сравнению с более дорогими компьютерами того времени; использованием бытового телевизора в качестве монитора и магнитофона в качестве внешнего накопителя[5].

В 1980-х основным соперником ZX Spectrum на европейском рынке был “Commodore 64“. Другими важными конкурентами были 8-битные Atari, BBC Micro, Amstrad CPC и в некоторых странах MSX.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Праздник Матери-Земли и рождение создателя атомной бомбы.