День в истории: 17 апреля - Первый вертолет-амфибия и день гемофилии

В этот день, 17 апреля, произошли такие события.

День рождения Любомира Романкива

Любомир Романкив lnu.edu.ua

Любомир Романкив родился 17 апреля 1931 года в Жолкве в Польше (с 4 декабря 1939 года Львовская область, Украина). В 1944 году вместе с родителями переехал в Канаду. В 1957 получил степень бакалавра в Альбертском университете, закончил магистратуру и получил звание доктора философии в области металлургии и материаловедения в Массачусетском технологическом институте в 1962 году. Автор более 150 статей, отредактировал 10 томов материалов различных технических симпозиумов

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Романкив - ведущий научный компании IBM в области компьютерных технологий, сооткрыватель (вместе с Дэвидом Томпсоном) процессов создания тонкопленочных индуктивных и магниторезистивных микроголовок для записи информации, сделали появление жестких дисков и персональных компьютеров.

За значительные достижения получил медаль Перкина — высшую награду Общества химической промышленности США (1993), медаль Витторио де Нора от Электрохимического общества США (1994), премию Морриса Либманна от IEEE (1994), «Изобретатель года» по версии Ассоциации прав интеллектуальной собственности Восточного Нью-Йорка (2000) и «Изобретатель Года» (Ассоциация права интеллектуальной собственности Нью-Йорка, 2001 год). Получил 13 наград за выдающиеся изобретения и вклад от IBM и 25 наград за изобретения и достижения. Занесён в престижные издания «Кто есть кто в научном мире» и «Кто есть кто в Америке». В марте 2012 года внесён в Национальный зал славы изобретателей США[en], является одним из десяти изобретателей (вместе со Стивом Джобсом), удостоенным такой чести.

Первый вертолет-амфибия

Вертолет-амфибия rostec.ru

Ученый-авиаконструктор Игорь Сикорский (1889-1972) является автором первого в мире четырёхмоторного самолёта, первого в мире трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолёта.

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Еще в 1931 году он запатентовал проект машины, которая в своих принципиальных чертах мало чем отличалась от современных моделей вертолета: два пропеллера – главный (горизонтальный) на крыше и вспомогательный (вертикальный) на хвосте. Его первый экспериментальный вертолет «VS-300», управляемый самим конструктором, поднялся в воздух в сентябре 1939 года. Также до 1939 года Сикорский создал около 15 типов самолётов.

Вертолет «VS-300» представлял собой стальную трубу с открытой кабиной для пилота, мощность аппарата составляла 65 лошадиных сил, он был оснащен двигателем «Lycoming» и ременной передачей, которые вращали трехлопастный главный ротор.

17 апреля 1941 года авиаконструктор Игорь Сикорский продемонстрировал ошеломленной американской публике первый в мире вертолет-амфибию на поплавковом шасси. Это был модифицированный «VS-300». Вертолет совершил взлет с воды и приземлился на сушу. Продолжительность полета геликоптера на поплавках составила 1 час 35 минут, а скорость достигала 100 километров в час.

Впоследствии авиаконструктором были созданы и доведены до серийного производства вертолеты 18 типов. Именно вертолет Сикорского был первым в мире поставлен на серийное производство. Также он первым в мире начал строить турбинные вертолеты, вертолёты-амфибии с убирающимися шасси и «летающие краны».

На вертолётах Сикорского были впервые совершены перелёты через Атлантический (1967) и Тихий (1970) океаны с дозаправкой в воздухе. Машины инженера применялись как для военных, так и для гражданских целей. Последним вертолётом, построенным Сикорским до ухода на пенсию, стал «S-58», который по праву считается лучшим вертолётом первого поколения.

Дело гениального авиаконструктора продолжает основанная им компания «Sikorsky Aircraft Corporation», которая и сегодня является одним из мировых лидеров проектирования и производства вертолетов для коммерческих, индустриальных и военных нужд.

Всемирный день гемофилии

Гемофилия med-core.com

Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии (World Federation of Hemophilia, WFH) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отмечают Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day) или Всемирный день борьбы с гемофилией.

Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

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Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира. А гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.

По некоторым оценкам, сегодня количество больных гемофилией в мире составляет 400 тыс. человек (один из 10 тысяч мужчин). Согласно Регистру министерства здравоохранения по состоянию на апрель 2014 года, в России — более 8 тысяч человек с гемофилией, нуждающихся в лекарственной терапии.

До недавнего времени мало кто из больных детей доживал до зрелого возраста (средняя продолжительность жизни больных гемофилией в России составляет 30 лет). В настоящее время в арсенале российских специалистов появились инновационные методы терапии, позволяющие значительно улучшить качество жизни пациентов и увеличить ее продолжительность.

Кроме того, новые средства лечения гемофилии — это высокоочищенные препараты, не содержащие белки человеческого происхождения, что делает их безопасными с точки зрения потенциальной вирусной инфекции.

При достаточном количестве лекарственных средств больной гемофилией может вести полноценную жизнь: учиться, работать, создать семью, то есть являться полноценным членом общества и приносить пользу своей стране.

Но по-прежнему недостаточное обеспечение антигемофильными препаратами приводит к ранней инвалидности в первую очередь детей и молодых людей, страдающих гемофилией. По данным WFH, на сегодняшний день около 75% больных с геморрагическими заболеваниями по-прежнему получают неадекватную помощь или вообще не получают лечения.

И хотя усилиями ученых, врачей, «Всемирной организации здравоохранения», «Всемирной федерации гемофилии», «Общества больных гемофилией» сегодня диагноз «гемофилия» перестал быть смертным приговором, но это не повод почивать на лаврах, ведь до окончательной победы над этим заболеванием еще далеко.

Напомним, днем ранее мы вспоминали полет женщины вокруг земного шара и перелет Ла-Манша.