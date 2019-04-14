День в истории: 14 апреля - Гибель Титаника и первый кинопроектор Эдисона

В этот день, 14 апреля, произошли такие события.

День рождения Христиана Гюйгенса

Христиан Гюйгенс Wikipedia.org

Христиан Гюйгенс (нидерл. Christiaan Huygens) родился в Гааге 14 апреля 1629 года. Получил образование в университетах Лейдена и Бреды. В 1665-1681 годах жил в Париже, с 1681 года – в Гааге.

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Свою научную деятельность Гюйгенс начал с разработки классических проблем математики: теорем о квадратуре гиперболы, эллипса и круга, о величине круга. Он уточнил также значение числа «пи». В 1657 году была окончена первая крупная работа по теории вероятности «О расчетах при азартных играх».

Гюйгенс стал известным благодаря созданию маятниковых часов в 1658 году. Он придумал спусковой механизм, благодаря которому часы шли не затухая. С этого времени он заинтересовался проблемами механики. В 1673 году он издал крупный научный труд «Качающиеся часы, или о движении маятника».

Занимаясь оптикой, Гюйгенс усовершенствовал объектив линзового телескопа, придумал окуляр, названный его именем («окуляр Гюйгенса»), а также придумал прибор для измерения малых углов – микрометр.

Сконструировав 24-футовый телескоп, Гюйгенс открыл кольцо Сатурна и его спутник Титан, рассчитал период обращения спутника вокруг Сатурна. Также он обнаружил полярные шапки на Марсе и полосы на Юпитере.

В 1680 году Гюйгенс начал работу над так называемой «планетной машиной», которая моделировала движение небесных тел.

Умер Гюйгенс в родном городе 8 июля 1695 года.

Первая демонстрация кинопроектора Эдисона

Проектор Эдисона Wikipedia.org

Оптический прибор для показа движущихся картинок, изобретён Эдисоном в 1888 году. Патент описывал формат кинопленки с перфорацией (шириной 35 мм с перфорацией по краю — 8 дырочек на кадр) и механизм покадровый протяжки. Смотреть фильм мог один человек через специальный окуляр — это был персональный кинотеатр. Кинематограф братьев Люмьер использовал тот же тип плёнки и аналогичный протяжный механизм.

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В США Эдисон начал «войну патентов», обосновывая свой приоритет на пленку с перфорацией и требуя за ее использование отчислений. Когда Жорж Мельес направил в США несколько копий своего фильма Путешествие на Луну, компания Эдисона пересняла фильм и начала десятками продавать копии. Эдисон считал, что таким образом возмещает плату за патент, так как фильмы Мельеса были сняты на пленку с перфорацией.

Путешествие на Луну позволило открыть первый постоянный кинотеатр в Лос-Анжелесе, одно из предместий которого называлось Голливудом. Именно здесь, 14 апреля, состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона

Титаник столкнулся с айсбергом

Wikipedia.org

Морская катастрофа, произошедшая в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, более чем в 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд, случилась под конец пятого дня следования «Титаника» по трансатлантическому маршруту Саутгемптон — Нью-Йорк. В 23:40 14 апреля во время первого рейса самый большой на тот момент океанский лайнер с 2208 людьми на борту по касательной столкнулся с айсбергом и получил серьёзные повреждения обшивки корпуса.

Спустя 2 часа 40 минут — в 2:20 15 апреля — полностью ушёл под воду. Катастрофа унесла жизни, по разным данным, от 1495 до 1635 человек. До 20 декабря 1987 года, когда потерпел крушение филиппинский паром “Донья Пас“, унёсший жизни более 4000 человек, гибель “Титаника“ оставалась самой крупной по количеству погибших катастрофой на море в мирное время[3]. Неформально является самой знаменитой катастрофой XX века.

Напомним, днем ранее мы вспоминали сокровища Помпей и рождение изобретателя сейфов.