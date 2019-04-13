День в истории: 13 апреля - Сокровища Помпей и рождение изобретателя сейфов

В этот день, 13 апреля, произошли такие события.

День рождения Брама

Джозеф Брама wikipedia.org

Джозеф Брама родился 13 апреля 1749 года в Стенборо, в Йоркшире. В очень раннем возрасте он проявил выдающиеся способности к механике.

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Попав в обучение к столяру, и успешно овладев этим мастерством, Джозеф несколько лет был мастером в одной мебельной мастерской в Лондоне и затем открыл собственную мастерскую. В 1783 году он взял патент на свое первое изобретение – некоторые усовершенствования в устройстве ватерклозетов.

Затем Брама увлекся задачей создания замка, который невозможно вскрыть отмычками. В 1784 году он выставил в витрине своего магазина замок собственной конструкции с обещанием выплатить награду в 200 гиней тому, кто сумеет его открыть. Механизм замка состоял из набора скользящих пластинок, которые при повороте ключа вставали в определенное положение и сдвигали язычок. В течение 67 лет никому не удавалось взломать этот замок…

В 1784 году Джозеф Брама получил патент на изобретенный им сейф. Современные сейфы – модификация «сейфа Брама». Он первый наладил конвейерную сборку сейфов.

В 1796 году им был изобретен гидравлический пресс, получивший вскоре широкое применение. В 1806 году Брама изобрел очень остроумную скоропечатную машину, приспособленную специально для печатания процентных бумаг.

Умер изобретатель Джозеф Брама 9 декабря 1814 года в Лондоне.

При раскопках Помпей были найдены горы сокровищ

Сервиз из Помпей Pikabu

Впервые на развалины Помпей, ставших жертвой извержения Везувия в 79 году нашей эры, наткнулся известный архитектор из Рима Доменико Фонтана еще в 1599 году. В то время он прокладывал подземный водопровод в толще холма над погребенными Помпеями. Однако раскопки города начались лишь в середине 18 века, а систематический характер они приобрели во второй половине 19 века.

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13 апреля 1895 года при раскопках Помпей был найден скелет, с легкой руки кого-то прозванный «античным скупым рыцарем». Впрочем, более меткого прозвища придумать было нельзя: скелет нашли лежащим среди горы сокровищ…

Здесь были и великолепные браслеты, перстни, золотые цепочки, серебряный столовый сервиз из 108 предметов, среди которых – кубки, чаши, тарелки, ложки и даже ситечки.

Более тысячи золотых монет невероятной нумизматической ценности сверкали, как только что отчеканенные. В целом же, мастерство изготовления этих ювелирных изделий потрясало.

Найденные сокровища были тайно проданы французским Ротшильдам. Но, как это часто бывает, кто-то из дельцов, нагревших руки на сделке, проболтался.

В итоге разгорелся скандал, но итальянские власти были уже бессильны вернуть себе ценности. Все эти сокровища оказались в Лувре.

День рождения Майкла Брауна

Майкл Стюарт Браун wikipedia.org

Майкл Стюарт Браун родился 13 апреля 1941 года в Бруклине, Нью-Йорк, США. Он известный американский врач и биохимик.

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Браун закончил Университет Пенсильвании в 1962 году и медицинскую школу этого же университета в 1966 году. С тех пор работает в Юго-Западном медицинском центре (Университет Техаса) в области метаболизма холестерина. Автор множества статей в ведущих мировых биологических и медицинских журналах. В 1985 году получил Нобелевскую премию за открытие рецептора липопротеинов низкой плотности.

За исследования наследственной гиперхолестеринемии и открытие рецептора липопротеинов низкой плотности вместе с Джозефом Голдштейном получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 1985 году.

Напомним, днем ранее мы вспоминали запуск Колумбии и полет Гагарина.