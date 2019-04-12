День в истории: 12 апреля - Запуск Колумбии и полет Гагарина

В этот день, 12 апреля, произошли такие события.

Газотурбинный реактивный двигатель

Фрэнк Уиттл создал реактивный двигатель Wikipedia.org

В 1930 году Фрэнк Уиттл зарегистрировал первый в мире патент Великобритании № 347206 на работоспособный газотурбинный (турбореактивный) двигатель.

В 1936 году Уиттл с компаньонами создал фирму “Пауэр джетс“ (Power Jets Ltd.), на которой и были

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разработаны первые английские турбореактивные двигатели. А 12 апреля 1937 года прошли стендовые испытания двигателя.

Первый английский реактивный самолёт Gloster E.28/39[en] с двигателем Уиттла JETS W.1 (Whittle № 1) (Уиттл № 1) поднялся в небо 15 мая 1941 года, почти на два года позже первого немецкого реактивного самолёта Пабста фон Охайна.

В 1944 году Уинстон Черчилль распорядился национализировать «Пауэр джетс». Конструкторская документация фирмы «Пауэр джетс» была передана фирмам «Роллс-Ройс», «Де Хэвилленд» и «Ровер». «Пауэр джетс» Уиттла преобразовали в Национальный газотурбинный исследовательский центр. Уиттл считал эти преобразования несправедливыми (хотя, видимо, это была вынужденная мера, так как небольшая фирма Уиттла уже не могла справиться со всеми проблемами нового, уже показавшего перспективы реактивного двигателестроения, требовавшими подключения к работам крупных двигателестроителей).

Всемирный день авиации и космонавтики

Запуск Восток с Гагариным Wikipedia.org

12 апреля 1961 года первый человек с планеты Земля, Юрий Гагарин, на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур», вышел в космическое пространство и совершил полет по орбите искусственного спутника Земли.

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководил Главный конструктор Сергей Павлович Королев.

Этот эпохальный полет длился 108 минут.

На высоте нескольких километров от поверхности Земли, в соответствии с намеченной программой, космонавт катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи спускаемого аппарата. Гагарин приземлился в 10 часов 55 минут по местному времени на мягкую пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

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Что касается первых советских космонавтов, по некоторой информации, побывавших в космосе до Гагарина, то во многих источниках называются даже конкретные имена: Алексей Ледовский, Сергей Шиборин, Андрей Митков, Мария Громова, Владимир Завадовский, Петр Долгов, Иван Качур, Геннадий Михайлов, Владимир Ильюшин. Их полеты остались в тайне, так как закончились трагически.

Впервые информацию такого рода распространило в декабре 1959 года итальянское информагентство «Континенталь», заявившее со ссылкой на неназванного «высокопоставленного чешского коммуниста», что в СССР с 1957 года было осуществлено несколько попыток так называемых суборбитальных полетов. Летчики должны были не совершить виток вокруг Земли, а «по-лягушачьи» прыгнуть в космос, пролетев по параболе.

Пилот Ледовский якобы погиб 1 ноября 1957 года (менее чем через месяц после запуска первого советского спутника), Шиборин — 1 февраля 1958 года, Митков — 1 января 1959 года, Громова — 1 июня 1959 года.

При этом указывалось, что Громова погибла не во время полета на баллистической ракете, а в результате аварии прототипа орбитального самолета с ракетным двигателем.

После запуска советского спутника 15 мая 1960 года западные СМИ сообщали, что на самом деле это был пилотируемый корабль, на борту которого находился пилот Владимир Завадовский.

Космонавты Иван Качур и Петр Долгов погибли, соответственно, 27 сентября и 11 октября 1960 года при неудачных стартах.

4 февраля 1961 года в СССР якобы запустили корабль, на борту которого находился космонавт Геннадий Михайлов. Тот не смог вернуться на Землю из-за технической неполадки. Рассказывали, что Михайлов мучительно погибал на орбите несколько недель или даже месяцев. Два брата-радиолюбителя из итальянского городка Торре-Берта утверждали, что поймали телеметрические радиосигналы биения человеческого сердца и слышали звуки, напоминающие прерывистую русскую речь. За несколько месяцев до этого западные радиолюбители также поймали в эфире речь двух советских космонавтов, терпящих бедствие в открытом космосе. По другим данным, космонавтов было трое.

Запуск Колумбии

Шаттл Колумбия Wikipedia.org

Первый пилотируемый полёт многоразового транспортного космического корабля «Колумбия» STS-1 состоялся 12 апреля 1981 года (до этого момента НАСА не выводила астронавтов на орбиту уже 6 лет). Командиром экипажа был ветеран американской космонавтики Джон Янг, пилотом — Роберт Криппен, до этого не бывавший на орбите. Полёт был (и остаётся) уникальным: самый первый, фактически, испытательный запуск космического корабля, проводился с экипажем на борту (причина в том, что шаттл не может сесть без пилотов из-за недостаточно развитой автоматики).

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Во время полёта Колумбии STS-9 впервые на борту был экипаж из 6 астронавтов. Среди этих шести астронавтов находился Ульф Мербольд (ФРГ), который был первым иностранцем на американском космическом корабле.

Командиром «Колумбии» (STS-93) была Айлин Коллинз — первая женщина-командир американского космического корабля[1].

Шаттл «Колумбия» потерпел крушение 1 февраля 2003 года (полёт STS-107) при входе в атмосферу Земли перед посадкой. Это было 28-е космическое путешествие «Колумбии».

Напомним, днем ранее мы вспоминали Запуск Аполлон-13 и рождение Паркинсона.