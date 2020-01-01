День в истории: 11 апреля - Запуск Аполлон-13 и рождение Паркинсона

В этот день, 11 апреля, произошли такие события.

День рождения Джеймса Паркинсона

Джеймс Паркинсон wikipedia.org

Джеймс Паркинсон родился в Лондоне в семье аптекаря и хирурга Джона Паркинсона. Учился медицине и в 1778 году стал ассистентом своего отца.

Читай также: День в истории: Маятник Фуко и рождение Стивена Хокинга В 1790-х годах занялся политикой и литературным творчеством. Увлекался геологией и палеонтологией. В 1790-х годах занялся политикой и литературным творчеством. Увлекался геологией и палеонтологией.

Джеймс Паркинсон — один из основателей в 1807 году и член Геологического общества Лондона. Он был одним из авторов самого первого тома трудов этого старейшего геологического общества.

В 1817 году Джеймс Паркинсон описал заболевание центральной нервной системы — так называемый дрожательный паралич (названный позже паркинсонизмом). Что интересно, он наблюдал симптомы не в медицинской практике, а в повседневной жизни — на улицах Лондона.

День рождения Перси Джулиана

Перси Джулиан wikipedia.org Перси Джулиан — американский химик-исследователь, первопроходец в химическом синтезе лекарственных препаратов из растений, родился 11 апреля 1899 года. Читай также: День в истории: Первая жевательная резинка и открытие рентгеновских лучей Он первым синтезировал физостигмин, а также стал основоположником промышленного крупномасштабного химического синтеза гормонов человека (прогестерона и тестостерона) из растительных стероидов, таких как стигмастерол и ситостерол. Его работа заложила основу для производства стероидной лекарственной продукции — кортизона, других кортикостероидов и противозачаточных таблеток. Позднее он основал собственную компанию по синтезу стероидных промежуточных продуктов из дикого мексиканского ямса. Его работа помогла крупным многонациональным фармацевтическим компаниям значительно снизить стоимость стероидных промежуточных продуктов, а также значительно расширить использование нескольких важных лекарств. Джулиан получил более 130 химических патентов. Он был одним из первых афроамериканцев, получивших докторскую степень по химии, и первым афроамериканским химиком, который был введен в Национальную академию наук.

Запущен Аполлон-13

Запуск миссии Аполлон-13 wikipedia.org

Целью полёта Аполлона-13, как и двух предыдущих кораблей серии Аполлон — Аполлон-11 и Аполлон-12, являлась высадка людей на поверхность Луны и проведение научных исследований. Однако эта экспедиция стала одной из наиболее драматических и героических страниц в истории мировой космонавтики.

Запуск корабля успешно состоялся 11 апреля 1970 года в 13:13 по центральноамериканскому времени (UTC−6:00) с площадки A стартового комплекса LC-39 космического центра Кеннеди.

Старт сопровождался отказом, который удалось парировать, не прерывая полета. Центральный (пятый) двигатель второй ступени самопроизвольно выключился в 000:05:30.64 полётного времени, на 2 минуты 12 секунд ранее, чем было запланировано[8]; остальные четыре двигателя продолжали работать. К моменту этого отказа двигатели уже проработали достаточное время, и было решено не прерывать полёт, а скомпенсировать отключение центрального двигателя продлением работы четырёх боковых двигателей на 34 секунды.

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Первые двое суток полёта Аполлона-13 прошли без особых происшествий.

О первом взрыве на нем астронавты сообщили 13 апреля. Экипажу предстояло выполнить процедуру криогенного перемешивания в кислородных и водородных баках. Сработал датчик, сигнализировавший о повышении уровня жидкого кислорода. Как раз в это время шла трансляция на Землю, и было решено дождаться ее окончания. Взрыв кислородного бака № 2 и выход из строя двух из трех имеющихся батарей топливных элементов оставили отсек экипажа командного модуля Одиссей без электроснабжения. Высадка на Луну стала невозможной, а жизнь экипажа Аполлона-13 оказалась под угрозой.

Взрыв был только началом проблем. Экипаж перешел из Одиссея в лунный модуль Аквариус, и было принято решение о возвращении на Землю. Однако все было не так просто. Коррекция для свободного возврата была проведена успешно, но предстоял еще сложный путь домой в условиях нехватки электричества, воды и кислорода. Лунный модуль был рассчитан на работу двух людей в течение полутора суток, но теперь он должен был обеспечивать трех человек в течение уже четырех суток.

На помощь была призвана вся человеческая хитрость и смекалка. К примеру, проблему с поглощением выдыхаемого углекислого газа решали “сделанным на коленке“ аппаратом из канистр с гидроксидом лития, упаковок от костюмов, носков и изоленты.

Ежедневные потребности астронавтов были скорректированы не только в плане питья. Справлять малую нужду им тоже стало сложнее. Дело в том, что из-за опасений нарушить курс корабля, им категорически запретили выбрасывать мочу за борт. Вместо этого они должны были крепить ее, собранную в пластиковые пакеты, с помощью скотча к стенкам модуля.

В результате четырехдневного пути домой астронавты были обезвоженными и простуженными, а пилот лунного модуля Фред Хейз к тому же «заработал» почечную инфекцию. Перед посадкой на Землю астронавты собрали в модуле «Одиссей» балласт, в числе которого оказалась табличка, которую должны были установить на Луне. Ее взял на память командир Ловелл. 17 апреля экипаж приземлился в Тихом океане. Технические проблемы были изучены, и следующие астронавты уже не сталкивались с подобными трудностями. Однако кроме проблем и необходимости тщательной подготовки миссия наглядно показала возможность успешного выхода из, казалось бы, самой катастрофической ситуации, если при этом не паниковать и не терять присутствие духа.

Напомним, днем ранее мы вспоминали самого юного доктора наук и патент на булавку.