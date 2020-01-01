День в истории: 9 апреля - Первая звукозапись и веселящий газ

В этот день, 9 апреля, произошли такие события.

Веселящий газ

Карикатура на использование веселящего газа wikipedia.org

В 1799 году при изучении действия различных газов на человеческий организм в Пневматическом институте Гемфри Дэви открыл опьяняющее действие закиси азота, названной веселящим газом. Дэви также заметил, что при вдыхании большого количества газа он действует как наркотик. Случайно им было установлено и анестезирующее свойство закиси азота: вдыхание газа прекратило зубную боль.

Сейчас веселящий газ применяется в стоматологии как анестетик.

Первая звукозапись

Фоноавтограф wikipedia.org

В 1857 году французское правительство выдало Леону Скотту патент на изобретённое им устройство под названием “фоноавтограф“. Устройство состояло из акустического конуса и вибрирующей мембраны, соединенной с иглой. Игла соприкасалась с поверхностью вращаемого вручную стеклянного цилиндра, покрытого копотью или бумагой. Звуковые колебания, проходя через конус, заставляли мембрану вибрировать, передавая колебания игле, которая прочерчивала на копоти отметки. Устройство позволяло отображать звуковые колебания, однако не предлагало способа их воспроизведения.

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В дальнейшем конструкция фоноавтографа была взята за основу для создания фонографа и граммофона.

В 2008 году в парижском архиве была найдена и воспроизведена сделанная на фоноавтографе 9 апреля 1860 года 10-секундная запись, на которой сам изобретатель напевает фрагмент из народной французской песни “Au Clair de la Lune“. Интересно, что при первых воспроизведениях исследователи приписали исполнение неизвестной певице или подростку, но дальнейшие исследования 2009 года позволили установить, что скорость воспроизведения была завышена и это голос самого Скотта, поющего очень медленно.

Премия за изобретение компьютерной мыши

Дуглас Энгельбарт со своим изобретением ichip.ru

Автором идеи и разработчиком концепции знакомой всем компьютерной мыши был Дуглас Энгельбарт. В 1963 году Энгельбарт основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько компьютерных проектов. Самыми заметными из них стали NLS (oNLine System) – гипертекстовая электронная база данных и специально разработанное под нее устройство «мышь», - которые не предназначались для общего пользования вплоть до середины 1980-х годов.

NLS со временем обрастала новыми возможностями. В ней появился первый в истории компьютеров графический интерфейс, основанный на всплывающих окнах (автором идеи стал Дуглас), е-мейлер, разные опции для печати текста. В программе были даже встроенные возможности проведения телеконференций, что казалось в 1960-х годах чем-то фантастическим. И когда 9 декабря 1968 года Дуглас Энгельбарт презентовал конечную версию своего NLS на крупной компьютерной конференции в Сан-Франциско, это было как гром среди ясного неба. С тех пор эта дата считается днем рождения компьютерной мыши.

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В 1970-х годах лаборатория Дугласа участвовала в проекте ARPA по созданию компьютерной сети, а NLS использовалась для создания первой онлайновой базы данных. Именно Стэнфорд, в котором работал Энгельбарт, стал вторым узлом ARPANET.

В 1980-е годы Дуглас работал на пару корпораций, но там ему не давали проводить свободные исследования. Работа строго по графику и только над запланированными заранее продуктами – такая жизнь была не для него, и в 1986 году Энгельбарт навсегда оставил корпоративный бизнес, вместе с дочерью основав свою собственную компанию Bootstrap Institute. Там он мог продвигать свои мысли, философию и идеи в массы, или заниматься исследованиями интересных ему вещей.

За изобретение же компьютерной мыши 9 апреля 1989 года Энгельбарт получил премию в $10 тысяч, и весь гонорар он внес в качестве первого вклада за скромный загородный домик.

В 1997 году вклад Дугласа Энгельбарта в развитие компьютерных технологий оценили выше: его наградили премией Лемельсона (500 тысяч долларов) за выдающийся вклад в компьютерные технологии, а чуть позже – престижной наградой Тюринга.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на пожарную лестницу и открытие сверхпроводимости.