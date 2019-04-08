День в истории: 8 апреля - Патент на пожарную лестницу и открытие сверхпроводимости

В этот день, 8 апреля, произошли такие события.

Запатентована первая пожарная лестница

8 апреля 1766 года в Америке была запатентована первая в мире пожарная лестница. Значение данного изобретения сложно переоценить, ведь оно не раз спасало жизни людей.

Необходимость данного изобретения возникла в связи с постройкой первых многоэтажных зданий, когда спасать людей в случае пожара из самых верхних помещений было очень проблематично.

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Эта первая запатентованная лестница была высотой чуть менее 10 метров.

Вообще лестницы в практике пожаротушения делятся на два вида: для огнеборцев (то есть для пожарных) и для погорельцев (то есть для тех, кого спасают). Профессиональные пожарные лестницы предназначены для поднятия огнеборцев на несколько этажей здания. Они бывают трёхколенные, лестницы-штурмовки и лестницы-палки, и являются складными, как и лестницы автоматические, которые крепятся на крыше спасательного автомобиля.

Такие автолестницы предназначены для спасения людей из очага возгорания, которые находятся на высоких этажах, куда спасателей поднимают вместе с пожарными рукавами. Автолестница оснащена люлькой, которая может быть стационарно закреплена на стреле (лестнице) или быть съёмной. Управление осуществляется с основного пульта управления или с пульта, расположенного в люльке, а также с выносного на расстоянии до 5 метров.

Можно с уверенностью сказать, что изобретение пожарной лестницы во многом не только облегчило работу профессиональных спасателей, но и помогло спасти много жизней.

День рождения Августа Вильгельма Гофмана

Август Вильгельм Гофман wikipedia.org/

Август Вильгельм Гофман родился 8 апреля 1818 года в Гиссене. Он был сыном Иоганна Филиппа Гофмана, тайного советника и архитектора в провинции в Дармштадте. Будучи молодым, он много путешествовал со своим отцом. Август Вильгельм окончил университет Гиссена в 1836 году.

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Сначала он занимался изучением права и филологии в Гиссене . Есть версия, что Гофманн заинтересовался химией, когда его отец занялся расширением лабораторий Юстуса Либиха в Гиссене в 1839 году, после чего Август Вильгельм сменил учебу на занятия химией и учился у Юстуса фон Либиха. Он получил докторскую диссертацию в 1841 году. В 1843 году, после смерти отца, Гофман стал одним из помощников Либиха

Работа Гофмана охватывала широкий спектр органической химии.

Совместно с Либихом он открыл органический синтез, угольная смолу и анилин, а также Гофман впервые применил молекулярные модели в органической химии.

Август Вильгельм Гофман умер 5 мая 1892 года в городе Берлине.

Явление сверхпроводимости

Левитация при сверхпроводимости wikipedia.org/

8 апреля 1911 года Каммерлинг-Оннес впервые наблюдал резкое падение электрического сопротивления ртути при температуре ниже 4,1 K. Это явление получило название сверхпроводимости. В 1913 году обнаружил разрушение сверхпроводимости сильными магнитными полями и токами. В 1912 году Каммерлинг-Оннес также впервые получил новое состояние жидкого гелия, которое стало называться сверхтекучим после открытия Петром Капицей сверхтекучести жидкого гелия.

В 1913 году Камерлинг-Оннес был удостоен Нобелевской премии по физике «за исследования свойств вещества при низких температурах, которые привели к производству жидкого гелия».

Напомним, днем ранее мы вспоминали метрическую систему и изобретение спичек.