День в истории: 6 апреля - Руины Помпей и полет к Сатурну

В этот день, 6 апреля, произошли такие события.

Обнаружены руины Помпей

Помпеи сейчас wikipedia.org

Архитектор Доменико Фонтана, прокладывая в 1592 году канал от реки Сарно, обнаружил часть городской стены. В 1689 при постройке колодца нашли руины древнего здания, содержащие надпись со словом «Помпеи». Тогда, однако, посчитали, что это вилла Помпея Великого.

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Раскопки начались лишь 6 апреля 1748 году под руководством Р. Дж. Алькубьерре, который был уверен, что найденный им город — Стабии. Основные работы в то время проводились в Геркулануме, в Помпеях были раскопаны только три не связанных друг с другом участка. Алькубьерре интересовали лишь представляющие художественную ценность находки, которые он отправлял в королевский музей в Портичи. Прочие находки уничтожались. Подобная практика была прекращена после протеста ряда учёных.

При управляющем Ф. ле Вега в 1760—1804 раскопки приобрели иной характер. Исследованные здания перестали засыпаться вынутым грунтом, его начали вывозить за пределы города. Открытые памятники реставрировали, находки, не отправившиеся в музей, оставляли на месте для всеобщего обозрения. Был разработан план экскурсионных маршрутов. В 1763 с обнаружением надписи на пьедестале статуи стало ясно, что погребённый под пеплом город — не Стабии, а Помпеи. Особенно активно раскопки велись в 1808—1814 годах при Мюрате. Важную роль в них играла Каролина Бонапарт.

С 1863 года раскопками руководил Джузеппе Фиорелли. В 1870 он обнаружил, что на месте тел людей и животных, погребённых под слоем вулканического пепла, образовались пустоты. Заливая эти пустоты гипсом, удалось реконструировать предсмертные позы жертв извержения. При нём раскопки впервые приобрели систематический характер.

Начиная с 1961 года, а особенно после землетрясения 1980 года, в городе ведутся практически одни реставрационные работы. В настоящее время около 20-23 % территории Помпей не раскопано.

Первый в мире коммерческий спутник связи

Спутник связи Ранняя пташка alivespace.ru

6 апреля 1965 года в США запущен первый в мире коммерческий спутник связи “Ранняя Пташка“, работающий на геостационарной орбите.

Этот спутник был стационарным, с синхронной орбитой, рассчитанной так, что он всегда оставался на одном и том же месте, около 35 000 км над центром Атлантического океана. Он мог поддерживать одновременно 240 телефонных переговоров между Северной Америкой и Европой.

Полет к Сатурну

Пионер-11 wikipedia.org

АМС «Пионер-11» была запущена 6 апреля 1973 с помощью ракеты «Атлас». Мимо Юпитера аппарат пролетел в декабре 1974 на расстоянии около 40 тыс. км от кромки облаков и передал подробные снимки планеты. 1 сентября 1979 года он прошел на расстоянии около 20 тыс. км от облачной поверхности Сатурна, произведя различные измерения и передав фотографии планеты и её спутника Титана. В сентябре 1995 года контакт с аппаратом был потерян.

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Последний сигнал от «Пионер-11» был получен 30 сентября 1995 года. После этого направление его антенны на Землю было утеряно, и аппарат не может маневрировать, чтобы вернуть его. Продолжает ли «Пионер-11» передачу сигналов — неизвестно, его дальнейшее отслеживание не планируется.

Предполагается, что «Пионер-11» направляется к созвездию Орла и пройдёт вблизи одной из составляющих его звёзд спустя примерно 4 миллиона лет.

Напомним, днем ранее мы вспоминали квантовую теорию и остров Пасхи.