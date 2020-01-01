День в истории: 2 апреля - Учреждение NASA и облет Луны

В этот день, 2 апреля, произошли такие события.

Законопроект об учреждении NASA

Космический центр NASA militaryarms.ru

Космическая гонка стала важной частью противостояния между СССР и США в период холодной войны. Старт был дан 4 октября 1957 года, когда Советским Союзом был запущен первый искусственный спутник Земли «Спутник-1».

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2 апреля 1958 года президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр представил американскому Конгрессу законопроект об учреждении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это событие произошло, как только Эйзенхауэр смог оправиться от шока, в который его поверг запуск первого советского спутника.

В законопроекте Эйзенхауэра оговаривалось, что Управление будет контролировать всю деятельность, связанную с освоением космоса, «за исключением тех вопросов, которые в соответствии с решением президента относятся к области национальной обороны».

В результате 29 июля 1958 года НАСА было создано. Сегодня это ведомство относится к федеральному правительству Соединенных Штатов и подчиняется непосредственно вице-президенту США. Оно отвечает за гражданскую космическую программу страны, а также за научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

Титаник вышел в море

Титаник wikipedia.org/

Титаник - британский трансатлантический пароход, второй лайнер класса “Олимпик“. Строился в Белфасте на верфи Harland & Wolff с 1909 по 1912 год по заказу судоходной компании White Star Line. На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире.

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Титаник был оборудован двумя четырехцилиндровыми паровыми машинами и паровой турбиной. Вся силовая установка обладала мощностью 55 000 л. с. Лайнер мог развивать скорость до 23 узлов (42 км/ч). Его водоизмещение, превышавшее пароход-близнец Олимпик на 243 т, составляло 52 310 т. Корпус судна был изготовлен из стали. Трюм и нижние палубы разделялись на 16 отсеков переборками с герметичными дверями. При повреждении днища попаданию воды в отсеки препятствовало двойное дно. Журнал Shipbuilder назвал Титаник практически непотопляемым, это высказывание получило широкое распространение в прессе и среди общественности. В соответствии с устаревшими правилами Титаник был оснащён 20 спасательными шлюпками, суммарной вместимостью 1178 человек, что составляло лишь треть от максимальной загрузки парохода.

Каюты и общественные помещения Титаника разделялись на три класса. К услугам пассажиров первого класса были представлены плавательный бассейн, корт для игры в сквош, ресторан A la Carte, два кафе, гимнастический зал. Во всех классах имелись обеденные и курительные салоны, открытые и закрытые променады. Наиболее роскошными и изысканными были интерьеры первого класса, выполненные в различных художественных стилях с использованием дорогих материалов, таких как красное дерево, позолота, витражное стекло, шёлк и прочие. Каюты и салоны третьего класса оформлялись максимально просто: стальные стены окрашивались в белый цвет либо обшивались деревянными панелями.

2 апреля 1912 года Титаник вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.

Через 12 дней он затонул.

Первый в мире космический аппарат, облетевший Луну

Луна-10 laspace.ru

31 марта 1966 года с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя Молния-М, которая вывела АМС Луна-10 на низкую околоземную орбиту. Затем АМС была переведена на траекторию полета к Луне. 1 апреля была выполнена коррекция траектории. 2 апреля 1966 года на расстоянии 8000 км от Луны началось торможение; в результате станция Луна-10 уменьшила скорость на 0,64 км/с и впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.

Станция совершила 460 оборотов вокруг Луны и выполнила 219 сеансов связи с Землей. Через 56 суток после выхода на лунную орбиту, 30 мая 1966 года АМС Луна-10 закончила активное существование ввиду исчерпания заряда химических батарей (она не была оборудована солнечными батареями). На этот момент высота ее орбиты составляла 378 × 985 км с наклонением 72,2°.

Напомним, днем ранее мы вспоминали основание Apple и почты Gmail.