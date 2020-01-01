День в истории: 1 апреля - Основание Apple и почты Gmail

В этот день, 1 апреля, произошли такие события.

Появление растворимого кофе

Растворимый кофе Sibnet.ru

1 апреля 1938 года в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе, который сегодня считается одним из самых распространенных напитков в мире. Считается, что именно с этого дня напиток стал широко распространяться и быстро набрал популярность.

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Способ получения ароматных кофейных гранул стал плодом семилетних лабораторных изысканий химика-технолога швейцарской фирмы «Нестле» Макса Моргенталера.

Нет ничего удивительного в том, что новый напиток, произведенный на фабрике в городке Орб, не сразу снискал большой успех у потребителей. Ведь и сам ученый предпочитал выпивать за завтраком чашечку настоящего кофе, сваренного по всем правилам.

Справедливости ради стоит отметить, что растворимый кофе появился на свет задолго до этой презентации – в 1901 году в Японии. Японский изобретатель растворимого чая Сатори Като адаптировал изобретенную им технологию и для кофе. Като получил заказ от американской компании. Во время Второй мировой войны растворимый кофе входил в рацион американских войск.

Продукт быстро набрал популярность в США после Второй мировой войны и затем распространился по всему миру.

Основание Apple

Стив Джобс copypast.ru

Компания основана в Калифорнии Стивом Джобсом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком, собравшими в середине 1970-х годов свой первый персональный компьютер на базе процессора MOS Technology 6502. Продав несколько десятков таких компьютеров, молодые предприниматели получили финансирование и официально зарегистрировали фирму Apple Computer, Inc. 1 апреля 1976 года.

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Apple I, выпущенный в 1976 году, не был первым программируемым микрокомпьютером. Право первенства принадлежало микрокомпьютеру Альтаир 8800, который был создан Эдом Робертсом и распространялся через каталоги в 1974—1975 годах. Однако Альтаир не был персональным компьютером, поскольку не давал возможности решать с его помощью более или менее серьёзные задачи.

В 1976—1977 годах несколькими фирмами были выпущены первые персональные компьютеры, в том числе с 1977 года тысячами продавались компьютеры компаний Commodore и RadioShack. Но первым массовым персональным компьютером, выпускавшимся миллионами экземпляров, стал компьютер Apple II. С 1977 по 1993 годы фирмой Apple выпускались различные модели из линейки 8 (позднее 8/16) разрядных компьютеров Apple II. В конце 1970-х и начале 1980-х годов Apple II и их клоны были самыми распространёнными в мире персональными компьютерами. Было продано более 5 млн компьютеров Apple II по всему миру.

Почта Gmail от Google

Почта Gmail apptractor.ru

Пол Бакхайт, 23-й сотрудник Google, начал работу над новой почтовой службой Gmail летом 2001 года. Разработка проекта держалась в тайне вплоть до начала закрытого бета-тестирования 1 апреля 2004 года. По сравнению с другими почтовыми службами того времени, сервис Gmail был оснащён революционным интерфейсом на основе технологии Ajax и предлагал значительно больший объём почтового ящика (до 1 Гб свободного места, тогда как конкурирующие бесплатные почтовые сервисы редко позволяли хранить более 10 Мб данных).

Доступ в бета-тестирование осуществлялся с помощью системы приглашений. Изначально раздав 1000 инвайтов, компания Google разрешила каждому пригласить всего несколько друзей. Вследствие чего, иметь почтовый ящик на Gmail означало быть причастным к элитарному клубу. Лишь спустя 3 года, в 2007 году, сервис был открыт для всех желающих, а уже к 2012 году общее количество пользователей выросло до 425 миллионов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие Эйфелевой башни и появление застежки-молнии.