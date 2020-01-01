День в истории: 31 марта - Открытие Эйфелевой башни и появление застежки-молнии

В этот день, 31 марта, произошли такие события.

Международный день резервного копирования (День бэкапа)

День бэкапа CityRiga.lv

Международный день резервного копирования (англ. World Backup Day) или День бэкапа (от англ. backup) проводится ежегодно 31 марта.

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

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В наш век компьютеров и электроники обеспечение сохранности значимой информации приобретает все большее значение. Потеря финансовых сведений, баз данных или информации сайта может привести к большим проблемам в организации и ощутимо «ударить по кошельку». Да и каждый отдельный пользователь домашнего компьютера, коммуникатора или простого сотового телефона может получить немало огорчений, потеряв нужные данные — от любимых фотографий, домашних видеозаписей или необходимых статей до контактных телефонов и адресов. Поэтому, вместо того, чтобы хранить их в одном месте (например, на вашем компьютере), вы помещаете ещё одну копию всей важной информации в надежное хранилище.

И Международный день резервного копирования как раз призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.

День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля (вот такие «шуточки») — существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия — сбой в работе системы или потеря информации.

Но не стоит пускать ситуацию на самотек и считать, что эта проблема вас никогда не коснется. Все возможно — от проблем техногенного характера, технических сбоев и выхода аппаратуры из строя до случайного удаления файлов или внедрения вредоносного вируса, а порой и просто потери своего телефона.

Поэтому отметить сегодняшний праздник можно очень простым способом — создать резервную копию своих данных с компьютера и сохранить её на надежном ресурсе. И, конечно же, рассказать об этом всем своим друзьям и знакомым, чтобы они сделали также.

Торжественное открытие Эйфелевой башни

В этот день 1889 года конструктор Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. Сегодня конструкция Эйфелевой башни – самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа. Она известна во всем мире как символ Франции. Сам же конструктор называл ее просто – 300-метровой башней.

Эйфелева башня первоначально задумывалась как временное сооружение. Ее целью было служить входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. По прошествии двадцати лет после выставки башню планировали снести. Но от запланированного сноса сооружение спасли радиоантенны, которые были установлены на самом верху.

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Французские власти решили устроить всемирную выставку в память столетнего юбилея Французской революции. Городская администрация Парижа попросила известного инженера Гюстава Эйфеля внести соответствующее предложение. Эйфель представил для рассмотрения свои чертежи 300-метровой железной башни, которые до этого момента пылились у него в столе. А 18 сентября 1884 года Эйфель получил совместный со своими сотрудниками патент на проект.

1 мая 1886 года был открыт конкурс архитектурных и инженерных проектов, которые должны будут определить архитектурный облик будущей Всемирной выставки. В этом конкурсе участвовали 107 претендентов, но большинство работ в той или иной степени повторяли проект башни, предложенный Эйфелем. В итоге проект Эйфеля стал одним из 4-х победителей. Тогда Эйфель внес в него окончательные изменения, найдя компромисс между первоначальной чисто инженерной схемой конструкции и декоративным вариантом.

В конце концов, комитет останавливается на плане Эйфеля. Завоевав первую премию конкурса, Эйфель с энтузиазмом воскликнул: “Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!“

На протяжении более сорока лет после открытия Эйфелева башня была высочайшим сооружением в мире, почти вдвое выше самых высоких зданий того времени – пирамиды Хеопса, Кельнского и Ульмского соборов. Но в 1930 году ее превзошел Крайслер Билдинг в Нью-Йорке.

Изобретение застежки-молнии

Застежка-молния DA-TEX

Считается, что первый прототип “молнии“ разработал американец Уиткомб Лео Джадсон. Предыстория изобретения такова: приятель Джадсона страдал болями в спине, по этой причине он с трудом наклонялся, чтобы зашнуровать ботинки. «Создай устройство, которое можно было бы застегивать одной рукой», – обратился страдалец к автору 12 патентов.

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Вскоре Уиткомб представил застежку из двух цепочек. На этих цепочках чередовались крючки и петельки. А элементы этой конструкции сцеплялись при помощи «ключика-язычка». Он запатентовал её 7 ноября 1891 года как «застёжку для обуви». А публике это изобретение было представлено 31 марта 1893 года. Новая застежка получила название «молния».

Изобретение Джадсона значительно ускоряло процесс застегивания сапог. Но несмотря на достоинства застежки, она долгое время не имела успеха. Люди никак не могли научиться пользоваться «молнией». К новинке даже прилагалась инструкция на двух страницах! И к тому же производство застежки было очень дорогим: часто ее цена в два раза превышала стоимость юбки или пары брюк.

Лишь спустя 20 лет после своего появления «молния» приобрела популярность. Заслуга в этом принадлежит инженеру из Швеции Гидеону Сундбеку. Он сделал застежку тоньше, гибче и надежнее, увеличив количество крючков, и запатентовал ее. А в 1923 году президент крупной обувной компании Бертран Рок выбрал «молнию» для новой модели резиновых галош. Именно тогда она получила широкое распространение.

А в 1930-х годах “молния“ стала символом сексуальной активности. Новая технология позволяла снять одежды в разы быстрее! Однако, для женщины тех лет считалось неприличным носить наряды со «змейками» – это подчеркивало их доступность и легкомыслие.

Сегодня более половины “молний“ на планете производит фирма YKK, основанная в 1934 году в Японии. Также мировыми центрами по изготовлению “зипперов“ считаются Бангладеш, Индия и Китай.

Напомним, днем ранее мы вспоминали психоанализ и 17-угольник.