День в истории: 30 марта - Психоанализ и 17-угольник

В этот день, 30 марта, произошли такие события.

Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник

Правильный семнадцатиугольник wikipedia.org

В 1796 году Карл Фридрих Гаусс, учащийся первого курса Геттингенского университета, решил задачу, перед которой математическая наука пасовала более двух с лишним тысяч лет.

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Несмотря на то, что еще древними греками были найдены способы построения с помощью только лишь циркуля и линейки правильных многоугольников с числом сторон 3, 4, 5, 15, а также с числом сторон, большим в 2 раза, в отношении прочих правильных многоугольников царила полная неизвестность.

И вот именно в этот день будущий “король математиков“ Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник, кстати, также, с помощью циркуля и линейки.

Это открытие стало поворотным пунктом в его жизни: ранее колебавшийся между филологией и математикой, теперь он твердо решил посвятить себя последней. Кстати, он завещал изобразить 17-угольник на своем надгробии. Впоследствии скульптор отказался это сделать, утверждая, что построение будет настолько сложным, что результат нельзя будет отличить от окружности.

Впервые построение правильного 17-угольника было опубликовано фон Пфейдерером в 1802 году. А в 1825 году Йоханнес Эрхингер опубликовал подробное описание построения правильного семнадцатиугольника в 64 шагах.

Появление психоанализа

Зигмунд Фрейд psychologos.ru

В этот знаковый день 1896 года мир впервые услышал о психоанализе (нем. Psychoanalyse). В вышедшем в Париже четвертом томе журнала «Revue Neurologique» была опубликована восьмистраничная статья «Наследственность и этиология неврозов». Статья была на французском, а её автор – мало кому известный венский психиатр Зигмунд Фрейд.

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Номер «Revue Neurologique» был посвящен скончавшемуся тремя годами ранее выдающемуся французскому невропатологу Шарко, который стал известен широкой публике по успокоительному душу. Именно в клинике Шарко Фрейд стажировался в 1885-1886 годах.

В первых работах психоаналитика Фрейда намечались лишь контуры теории, выступившие базовыми постулатами подавляющей роли подсознательного и сексуального начал для психики. Несмотря на категорическое неприятие психоанализа рядом авторитетных медиков, со временем фрейдизм завоевал широчайшую популярность.

Переломной датой для психоанализа считается 24 июля 1895 года, когда Фрейду приснился сон, после которого он пришёл к выводу о том, что сновидения имеют смысл, являясь символическими сообщениями из области бессознательного, и поддаются рациональному анализу и истолкованию. В дальнейшем это привело к применению Фрейдом метода свободных ассоциаций.

Это новое направление игнорировалось научным миром вплоть до 1910 года, когда психоанализ поддержал психиатр со степенью Карл Густав Юнг. В первой половине 20 века от «классического фрейдизма» отпочковался ряд направлений — Карла Юнга, Альфреда Адлера, Эриха Фромма и других, оспаривавших те или иные постулаты Фрейда.

Напомним, днем ранее мы вспоминали терракотовую армию и открытие самого длинного моста.