День в истории: 29 марта - Терракотовая армия и самый длинный мост

В этот день, 29 марта, произошли такие события.

Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора

Исаак Ньютон kulturologia.ru

9 марта 1696 года Исаак Ньютон был назначен смотрителем (а с 1699 года – директором) Лондонского монетного двора. По тем временам ему было назначено просто астрономическое жалованье – 2000 фунтов в год.

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Несмотря на то, что традиционно эта должность считалась синекурой (административной должностью, не связанной с какими-либо серьезными обязанностями), ученый отнесся к ней со всей серьезностью. Именно благодаря его деятельному руководству, удалось в сжатые сроки перечеканить всю английскую монету.

Колоссальная работа Ньютона фактически спасла экономику страны, которая все глубже погружалась в хаос из-за массовой порчи денег, – от них отрезали кусочки, из которых затем мастерили “самоделки“.

Ньютон также прослыл грозой фальшивомонетчиков: после его разоблачений фальшивомонетчиков в массовом порядке отправляли на виселицу.

Терракотовая армия

Терракотовая армия wikipedia.org

Захоронение было обнаружено в марте 1974 года, когда местные крестьяне бурили артезианскую скважину. Оно обнаружено рядом с гробницей императора-объединителя Цинь Шихуанди неподалеку от древнекитайской столицы, города Сиань.

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Курган с захоронением первого императора был идентифицирован археологами еще в 1974 году.

Первый этап масштабных раскопок прошел с 1978 по 1984 год. Кроме глиняных статуй в 1980 году в 20 метрах от гробницы императора были обнаружены две бронзовые колесницы, каждая из которых состоит более чем из 300 деталей. Колесницы запряжены четверками лошадей, упряжь которых содержит золотые и серебряные элементы. Исследование кургана продолжается до сих пор, место захоронения императора всё ещё ожидает вскрытия.

Второй — с 1985 по 1986. В начале 2000-х годов были также обнаружены статуи музыкантов, акробатов и чиновников. 13 июня 2009 начался третий этап раскопок. На сегодняшний день из склепа извлечено более 500 терракотовых статуй воинов, 100 фигур коней и 18 колесниц.

В Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост

Мост Васко да Гама discoverportugal.ru

К началу всемирной выставки Экспо-98 в Лиссабоне был создан самый длинный мост Европы – мост Васко да Гама. Его открытие также было приурочено, как это явствует из названия, к 500-летию первого путешествия Васко да Гама. Движение по нему было открыто 29 марта 1998 года.

Проектирование моста заняло годы, зато построили его за 18 месяцев – это рекорд для сооружений подобного рода. Этот мост соединил берега главной реки Португалии Тежу. Его общая протяженность составляет 17 тысяч 185 метров, протяженность надводной части – 10 километров. Ширина моста 31 метр, высота у подвесного 420-метрового центрального участка возрастает до 47 метров, чтобы крупные суда могли проплыть под ним.

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Автор проекта Мишель Верложе более всего был озабочен проблемой землетрясений, которые нередки в этой местности. Он спроектировал очень легкий настил, полностью отделенный от пилонов с тем, чтобы свести к минимуму возможный риск от сейсмических колебаний.

Как и весь комплекс объектов, вантовый мост был рассчитан с большой сейсмической прочностью, так чтобы он выдержал без повреждений землетрясение с амплитудой, в четыре раза превышающей землетрясение, разрушившее Лиссабон в 1755 году (8,5 балла по шкале Рихтера). Не страшен ему и ветер скоростью до 250 км/час.

На мосту организовано реверсивное движение – если среднее количество автомобилей превышает 52 тысячи в сутки, то число полос увеличивается с шести до восьми. Мост рассчитан на 120 лет.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую стиральную машину и взрыв на АЭС Три-Майл-Айленд.