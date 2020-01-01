День в истории: 27 марта - Гибель Гагарина и первая пожарная машина

В этот день, 27 марта, произошли такие события.

Опробована первая паровая пожарная машина

Первая пожарная машина LiveJournal

27 марта 1841 года в Нью-Йорке была опробована первая паровая пожарная машина, сконструированная Полом Ходжем. Изобретение было 14 футов длиной, весило около 8 тонн и требовало двух лошадей, чтобы сдвинуться с места.

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Машина была определена для работы на один из участков Нью-Йорка, однако через некоторое время была признана слишком тяжелой. К тому же вместо того, чтоб тушить пожары, она сама изрыгала искры из выхлопного отверстия…

С изобретением паровых двигателей и их использованием для привода пожарных насосов удалось значительно увеличить эффективность пожаротушения. В 1863 году для Санкт-Петербургской пожарной команды была приобретена английская паровая машина фабрики «Шанд-Мейсон».

Длительное время основным огнетушащим средством была вода, применение которой в некоторых случаях не давало необходимого эффекта, например, при тушении горящих масел, нефти.

Официально первым огнетушителем считается тот, который был запатентован в 1863 году инженером Аланом Креем в штате Вирджиния (США).

В начале 20 века преподаватель бакинской гимназии А.Г. Лоран предложил новое средство тушения – огнегасительную химическую пену, генерируемую в огнетушителе. Патент на пену и огнетушитель Лоран получил в 1902 году.

День рождения Вильгельма Рентгена

Вильгельм Рентген kulturologia.ru

Вильгельм Конрад Рентген, великий немецкий физик, родился 27 марта 1845 года близ Дюссельдорфа, в семье состоятельного торговца и владельца суконной фабрики. Когда мальчику было три года, семья переехала в Голландию. Здесь он сначала посещал частную школу, потом техническое училище.

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В 1865 году Рентген отправился в Цюрих продолжить образование. По окончании научно-инженерного курса обратился к экспериментальной физике. Уже в 1869 году получил за статью по теории газов степень доктора философии.

Его научные исследования относятся к электромагнетизму, физике кристаллов, оптике, молекулярной физике. В 1895 году Рентген открыл излучение с длиной волны, более короткой, нежели длина волны ультрафиолетовых лучей (Х-лучи), названное в дальнейшем рентгеновскими лучами, и исследовал их свойства: способность отражаться, поглощаться, ионизировать воздух и т.д. Предложил правильную конструкцию трубки для получения Х-лучей – наклонный платиновый антикатод и вогнутый катод; первым сделал фотоснимки при помощи рентгеновских лучей.

Рентген открыл в 1885 году магнитное поле диэлектрика, движущегося в электрическом поле (так называемый рентгенов ток). Значительное число работ ученого посвящено исследованию свойств жидкостей, газов, кристаллов, электромагнитных явлений. Он обнаружил взаимосвязь электрических и оптических явлений в кристаллах.

В 1900 году Рентген получил приглашение в университет Мюнхена. Профессором этого университета он оставался до 1920 года. В 1903–1906 его ассистентом здесь был русский физик А.Ф. Иоффе.

За открытие лучей, носящих его имя, Рентгену в 1901 году первому среди физиков была присуждена Нобелевская премия. Рентген был удостоен и других престижных наград.

Умер Вильгельм Конрад Рентген в Мюнхене 10 февраля 1923 года.

Гибель Гагарина

Юрий Гагарин в самолете inosmi.ru

27 марта 1968 года первый космонавт Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолёте МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора Серегина, вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Тела Гагарина и Серегина были кремированы. Прощание с Гагариным и Серегиным состоялось 30 марта 1968 года, в Центральном Доме Советской Армии были установлены урны с их прахом, на Красной площади состоялся траурный митинг, в стране была объявлена минута молчания, урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены в Кремлевской стене с воинскими почестями.

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Для расследования причин катастрофы была создана Государственная комиссия. Отчет составил 29 томов и был засекречен; его детали до последнего времени были известны только из статей и интервью отдельных ее членов. Суть выводов комиссии была такой: экипаж из-за изменившейся в полете воздушной обстановки совершил резкий маневр и вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально. Несмотря на попытки летчиков вывести машину в горизонтальный полет самолет столкнулся с землей, и экипаж погиб. В ходе расследования отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил.

К 50-летнему юбилею полета Гагарина в космос были рассекречены выводы госкомиссии о возможных причинах его гибели. Наиболее вероятной причиной падения самолета, согласно данным Архива Президента РФ, был назван резкий маневр уклонения от шара-зонда или, что менее вероятно, для предотвращения входа в верхний край облачности. В условиях усложненной метеорологической обстановки это привело к попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию.

Исследования группы специалистов под руководством С. М. Белоцерковского показали, что наиболее вероятной причиной резкого маневра стало сближение и резкое уклонение от другого самолета, с возможным попаданием в его вихревой след. Вследствие этого МиГ-15УТИ Гагарина и Серегина попал в плоский штопор. Находясь в облачном слое, летчики не могли видеть высоты полета. Руководствуясь неточными метеорологическими данными и показаниями приборов, летчики предполагали, что успеют вывести самолет из падения, но запас высоты оказался недостаточен. После выхода из облачного слоя катапультироваться было уже поздно.

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