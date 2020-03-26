День в истории: 26 марта - Патент на пластырь и появление Одноклассников

В этот день, 26 марта, произошли такие события.

Запатентован медицинский пластырь

Медицинский пластырь tricolor.tv

26 марта 1845 года в США запатентован медицинский пластырь. Доктора Хорес Харрелл и Уильям Шекат разработали процесс, который позволял растворять резину и разбрызгивать ее на ткань.

А в 1882 году немец Пауль Карл Бойерсдорф нанес на кусочек льняной тряпочки природный каучук, сосновую смолу и окись цинка так был изобретен лейкопластырь.

Майским днем 1890 года у себя дома в немецком городе Гамбург 27-летний фармацевт Оскар Тропловиц просматривал свежий номер специализированной газеты Pharmazeutische Zeitung. Одно из рекламных объявлений привлекло внимание молодого человека. В нем предлагалось срочно и недорого (за 70 тыс. DM) купить небольшую химико-фармацевтическую фабрику вместе со складом.

Оскара настолько заинтересовало предложение о продаже, что он решил написать рекламодателю письмо, в котором попросил уточнить некоторые интересующие его детали. Ответ не заставил себя долго ждать. Письмо от Пауля Карла Байерсдорфа, известного в фармацевтическом мире специалиста и, собственно, владельца фабрики, он получил всего через пару дней.

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Из письма Оскар узнал, как восемь лет назад фармацевт совершил поистине революционное изобретение — создал первый в мире бактерицидный пластырь, способный залечивать раны, не вызывая еще большего инфицирования или раздражения кожи. Пластырь был сразу же запатентован и стал первым кирпичиком в фундаменте новой компании Beiersdorf.

Сам Пауль Байерсдорф оставшуюся жизнь посвятил фармацевтическим опытам в своем частном владении в Алтоне. Потом он ввязался в какую-то сомнительную сделку и потерял почти все деньги, после чего в июне 1896 года покончил жизнь самоубийством, отравившись ядом.

Тропловиц работал над технологией, увеличивал выпуск продукции и изо всех сил старался минимизировать издержки производства. Он предложил сотрудничество бывшему партнеру Байерсдорфа, известному немецкому дерматологу Паулю Герсону Унна, который вместе с Полем Байерсдорфом участвовал в разработках пластырей.

В тандеме Тропловиц и Унна получили один из самых важных патентов на Leukoplast, изделие, которое в современной фармацевтике хорошо известно под названием бактерицидный лейкопластырь. Им удалось нейтрализовать раздражающее действие обычного пластыря, добавив в его состав оксид цинка, который к тому же придал пластырю современный белый цвет.

Другим изделием, которое Тропловиц изобрел совместно с Унна, стал Paraplast, новый вид медицинского пластыря, полностью состоящий из хлопка.

Вот так, благодаря этой истории, сейчас мы имеем и активно используем в повседневной жизни одно из ценных изобретений века — пластырь.

На Марсе найдено замерзшее море

Озеро на Марсе NASA

26 марта 2003 года под поверхностью Марса обнаружено большое замерзшее море. По мнению ученых, около 5 млн. лет назад этот регион площадью 800 на 900 км был затоплен, после чего вода замерзла, а лед покрыли отложения.

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Марс с незапамятных времен называют «Красной планетой». Яркий красный диск, висящий в ночном небе, когда эта планета максимально приближена к Земле, всегда вызывал у людей какое-то тревожное чувство.

Похоже, что Марс пережил вместе с Землей эпохи Великих оледенений. На Земле последнее грандиозное оледенение завершилось всего 12-13 тысяч лет назад.

Воды на Марсе было много. Об этом свидетельствуют полученные космическими аппаратами фотографии планеты с разветвленной речной сетью и грандиозными речными долинами, похожими на знаменитый каньон Колорадо в США.

Нескольких последующих миллионов лет оказалось достаточно для того, чтобы Марс превратился в безжизненную пустыню с замерзшими морями и реками, засыпанными красным магнитным песком.

Многие замерзшие моря, озера и реки Марса сейчас, вероятно, засыпаны красными песками. Красные пески Марса, развеиваемые ураганами, – это частицы коры выветривания глубинных пород. На Земле в наше время такую пыль проклинают водители на грунтовых дорогах Африки и Индии.

Начала работу социальная сеть «Одноклассники»

Одноклассники Скриншот

Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одноклассники» — основал веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Он пытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.

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Закончив работу, Альберт Попков принял решение вернуться в Россию, где 26 марта 2006 года и стартовал его новый проект «Одноклассники», который первоначально был для автора только хобби.

Популярность новой социальной сети росла в геометрической прогрессии: за семь месяцев работы Попков собрал аудиторию в 1,5 миллиона участников.

Помимо большого количества рекламных блоков, сайт предлагал пользователям множество способов потратить свои собственные деньги: дарить друг другу подарки; отмечать оценками «5+» фотографии друзей; выкладывать снимки сверх предложенного лимита; пользоваться дополнительными смайликами в сообщениях; активировать режим «невидимка», если участник сети не хочет, чтобы он отображался в списке гостей. Если пользователь играл в игры, ему предоставлялось право улучшать свои возможности посредством небольших вложений электронными деньгами и платными SMS-сообщениями.

Осенью 2008 года социальная сеть «Одноклассники» ввела платную регистрацию. Впоследствии многие участники сети объявили ей бойкот, сведя активность к минимальным показателям и поселившись в бесплатные сети: «ВКонтакте», Facebook, «Мой Мир». В 2009 году ранее топовая в России соцсеть уступила почетное первое место по популярности основному своему конкуренту — социальной сети «ВКонтакте». Платную регистрацию «Одноклассники» отменили в 2010-м.

17 мая 2007 года вступили в силу новые санкции Украины против ряда российских физических и юридических лиц, которые, среди всего прочего, предусматривают блокировку доступа к российским соцсетям и сервисам. Доступ к Одноклассникам ограничили, в результате чего посещаемость Одноклассников в Украине упала вдвое.

Напомним, днем ранее мы вспоминали ген эпилепсии и первое фото солнечного затмения.