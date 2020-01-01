День в истории: 25 марта - Ген эпилепсии и первое фото солнечного затмения

В этот день, 25 марта, произошли такие события.

Первая в мире железная дорога с регулярным пассажирским движением

Первая в мире железная дорога с регулярным пассажирским движением redsearch.org

Строительство железной дороги между Суонси и Ойстермаутом (Oystermouth) на юге Уэльса было одобрено Британским парламентом в 1804 году. Строительство дороги началось осенью того же года. Первоначально дорога называлась Ойстермаутская железная дорога (Oystermouth Railway). Позднее её переименовали в Железную дорогу Суонси и Мамблза (Swansea and Mumbles Railway), но в народе её называли Мамблзский поезд (Mumbles Train).

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Первоначально дорога предназначалась для перевозок угля, железной руды и известняка. Дорога начала действовать в 1806 году. В качестве тяги использовались лошади (см. конка).

В 1807 году Бенджамин Френч (Benjamin French) предложил переоборудовать вагон для перевозки пассажиров. Это была абсолютно новая по тем временам идея. Фактически Бенджамин Френч был изобретателем первого пассажирского поезда.

Бенджамин Френч заплатил компании, владеющей железной дорогой, двадцать фунтов стерлингов за право организовать там пассажирские перевозки. Первым днём пассажирских перевозок по железной дороге в истории стало 25 марта 1807 года.

Впервые сфотографировано солнечное затмение

Первое фото затмения wikipedia.org

Полное солнечное затмение произошло 25 марта 1857 года. Увидеть его могли в Австралии и части Южной Америки. Именно тогда было впервые сфотографировано солнечное затмение. Произошло это в Брисбене (Австралия), где во второй раз подряд (после 5 апреля 1856) наблюдали солнечное затмение.

Обнаружен ген эпилепсии

genomed.ru

Древние греки и римляне объясняли эпилепсию божественным вмешательством — «геркулесова болезнь», «божественная болезнь», «падучая». Также в одном из средневековых руководств к вызову духов говорится, что при неправильной подготовке к обряду маг может погибнуть, испытав при этом эпилептический и апоплексический удар.

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История отношения к эпилепсии связана со многими предрассудками, которые воспринимались как научные данные. Так, в XIX веке считалось, что между эпилепсией, с одной стороны, и склонностью к насилию и агрессивному поведению, с другой, существует немало общего (в частности, этой точки зрения придерживался Ч. Ломброзо, усматривавший у эпилептиков дегенеративные признаки, которые, по его мнению, были характерны для преступников). В ХХ веке научный и культурный прогресс привёл к разрушению этих концепций, теперь они не являются актуальными и могут рассматриваться лишь в рамках истории науки[4].

Однако отношение общества к лицам, страдающим эпилепсией, по-прежнему неоднозначно и преимущественно негативно.

И только 25 марта 2002-го года канадские ученые заявили, что обнаружили ген эпилепсии. Они оценили, что приблизительно 2% всей человеческой популяции склонны к эпилептическим припадкам.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на паровоз и открытие палочки Коха.