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День в истории: 24 марта - Патент на паровоз и открытие палочки Коха

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В этот день, 24 марта, произошли такие события.

Первый патент на паровоз

Первый паровоз
Первый паровоз
Colors.life

Мысль о применении пара для модернизации транспорта возникла еще в 17 веке. Но первые попытки оставляли желать лучшего: паровые двигатели пытались приспособить к обыкновенным повозкам или телегам. Первая паровая повозка была сконструирована в 1763 году французским инженером Конью. Она была рассчитана на движение по прямой дороге без рельсов.

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Ситуация в корне изменилась в начале 19 века, когда английский изобретатель Ричард Тревитик (Richard Trevithick) получил патент на паровоз — 24 марта 1802 года. Опытным путем доказав, что сила трения гладких колес паровоза о гладкие рельсы совершенно достаточна для движения локомотива даже в том случае, если ему приходится тащить за собой состав груженых вагонов, он совершил революцию в транспортной индустрии. 

В 1803 году Тревитик конструирует паровоз для рельсового пути, а уже в феврале 1804 года проводит первое его испытание. Вот как это событие описывалось в одной английской газете:

«Позавчера состоялось долго ожидавшееся испытание новоизобретенной паровой машины мистера Тревитика... 

Испытание превзошло, ко всеобщему изумлению, все, что ожидали от него наиболее ярые сторонники. В данном случае... машина была употреблена для перевозки до 10 тонн полосового железа на расстояние свыше 9 миль; необходимо при этом отметить, что тяжесть груза быстро возросла с 10 до 15 тонн, благодаря не менее 70 человекам, взобравшимся на повозки. 

Подталкиваемые непобедимым любопытством, они жаждали прокатиться, пользуясь первым успехом талантов изобретателя... Машина совершила свое путешествие без пополнения котла водой и свободно передвигалась со скоростью 5 миль в час».

Патент на типографскую наборную машину

Первая наборная машина
Первая наборная машина
pnp.ru

24 марта 1822 года инженер из Бирмингема Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину. Начиная с изобретения книгопечатания и до этого момента, набор производился только вручную. 

В новой машине Черча печатная форма набиралась из заранее загруженных в пеналы отдельных литер. По мере необходимости литеры отыскивались и подавались путем нажатия на нужную клавишу. 

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Наборная машина Черча представляла из себя ячейки с литерами и клавиатуру. Нажатием клавиши соответствующая литера высвобождалась и опускалась в магазин. Выравнивание литер внутри магазина производилось вручную. В конструкции было предусмотрено устройство, постоянно докладывающее в ячейки новые литеры.

Однако машина Черча была недостаточно технологичной, поэтому распространения она не получила. Зато ее устройство послужило прототипом для множества последующих конструкций.

В течение последующих 50 лет появилось множество разновидностей этой машины, в том числе и обеспечивающих автоматическое выравнивание литер в магазине. Скорость работы таких машин составляла от 5 тысяч до 12 тысяч символов в час, в то время как при ручном наборе производительность выше 1500 символов в час была недостижима. 

Набор из таких машин выходил в виде бесконечного ряда, который приходилось вручную разбивать на строки; таким образом, полная автоматизация наборного процесса достигнута не была.

Выделена бактерия, вызывающая туберкулез

Палочка Коха
Палочка Коха
tuberkulezstop.ru

24 марта 1882 года Роберт Кох выступил на вечернем заседании Берлинского физиологического общества с сенсационным сообщением: ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез — Mycobactérium tuberculósis (лат.). Эта болезнь в то время являлась бичом всей Европы и не только, в России ее называли «чахоткой». 

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Заявление Коха встретила всеобщая восторженная тишина. Открытые бациллы получили название «палочек Коха». Несмотря на то, что сыворотки ученому получить не удалось, его исследования открыли путь к победе над болезнью. 

В 1905 году за исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза, Кох получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. 

Роберт Кох — хорошо известный в профессиональных кругах немецкий врач и бактериолог — заведовал лабораторией Имперского департамента здравоохранения в Берлине. Кроме туберкулезной палочки он открыл также бациллу сибирской язвы и холерный вибрион.

В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Напомним, днем ранее мы вспоминали затопление станции Мир и появление ОК.

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Теги: день в истории, паровоз, туберкулез
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