День в истории: 24 марта - Патент на паровоз и открытие палочки Коха

В этот день, 24 марта, произошли такие события.

Первый патент на паровоз

Первый паровоз Colors.life

Мысль о применении пара для модернизации транспорта возникла еще в 17 веке. Но первые попытки оставляли желать лучшего: паровые двигатели пытались приспособить к обыкновенным повозкам или телегам. Первая паровая повозка была сконструирована в 1763 году французским инженером Конью. Она была рассчитана на движение по прямой дороге без рельсов.

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Ситуация в корне изменилась в начале 19 века, когда английский изобретатель Ричард Тревитик (Richard Trevithick) получил патент на паровоз — 24 марта 1802 года. Опытным путем доказав, что сила трения гладких колес паровоза о гладкие рельсы совершенно достаточна для движения локомотива даже в том случае, если ему приходится тащить за собой состав груженых вагонов, он совершил революцию в транспортной индустрии.

В 1803 году Тревитик конструирует паровоз для рельсового пути, а уже в феврале 1804 года проводит первое его испытание. Вот как это событие описывалось в одной английской газете:

«Позавчера состоялось долго ожидавшееся испытание новоизобретенной паровой машины мистера Тревитика...

Испытание превзошло, ко всеобщему изумлению, все, что ожидали от него наиболее ярые сторонники. В данном случае... машина была употреблена для перевозки до 10 тонн полосового железа на расстояние свыше 9 миль; необходимо при этом отметить, что тяжесть груза быстро возросла с 10 до 15 тонн, благодаря не менее 70 человекам, взобравшимся на повозки.

Подталкиваемые непобедимым любопытством, они жаждали прокатиться, пользуясь первым успехом талантов изобретателя... Машина совершила свое путешествие без пополнения котла водой и свободно передвигалась со скоростью 5 миль в час».

Патент на типографскую наборную машину

Первая наборная машина pnp.ru

24 марта 1822 года инженер из Бирмингема Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину. Начиная с изобретения книгопечатания и до этого момента, набор производился только вручную.

В новой машине Черча печатная форма набиралась из заранее загруженных в пеналы отдельных литер. По мере необходимости литеры отыскивались и подавались путем нажатия на нужную клавишу.

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Наборная машина Черча представляла из себя ячейки с литерами и клавиатуру. Нажатием клавиши соответствующая литера высвобождалась и опускалась в магазин. Выравнивание литер внутри магазина производилось вручную. В конструкции было предусмотрено устройство, постоянно докладывающее в ячейки новые литеры.

Однако машина Черча была недостаточно технологичной, поэтому распространения она не получила. Зато ее устройство послужило прототипом для множества последующих конструкций.

В течение последующих 50 лет появилось множество разновидностей этой машины, в том числе и обеспечивающих автоматическое выравнивание литер в магазине. Скорость работы таких машин составляла от 5 тысяч до 12 тысяч символов в час, в то время как при ручном наборе производительность выше 1500 символов в час была недостижима.

Набор из таких машин выходил в виде бесконечного ряда, который приходилось вручную разбивать на строки; таким образом, полная автоматизация наборного процесса достигнута не была.

Выделена бактерия, вызывающая туберкулез

Палочка Коха tuberkulezstop.ru

24 марта 1882 года Роберт Кох выступил на вечернем заседании Берлинского физиологического общества с сенсационным сообщением: ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез — Mycobactérium tuberculósis (лат.). Эта болезнь в то время являлась бичом всей Европы и не только, в России ее называли «чахоткой».

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Заявление Коха встретила всеобщая восторженная тишина. Открытые бациллы получили название «палочек Коха». Несмотря на то, что сыворотки ученому получить не удалось, его исследования открыли путь к победе над болезнью.

В 1905 году за исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза, Кох получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Роберт Кох — хорошо известный в профессиональных кругах немецкий врач и бактериолог — заведовал лабораторией Имперского департамента здравоохранения в Берлине. Кроме туберкулезной палочки он открыл также бациллу сибирской язвы и холерный вибрион.

В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Напомним, днем ранее мы вспоминали затопление станции Мир и появление ОК.