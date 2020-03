День в истории: 23 марта - Затопление станции Мир и появление ОК

В этот день, 23 марта, произошли такие события.

Всемирный метеорологический день

Станция Мир

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день, (World Meteorological Day). В событии принимают участие 192 государства и территории ВМО.

23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации, ВМО (World Meteorological Organization, WMO), в которой было провозглашено образование Организации. Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру». А сам праздник отмечается с 1961 года.

Прежде всего Всемирная метеорологическая организация занимается вопросами погоды, климата и воды, а страны, которые входят в ее состав, успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь оперативными данными о состоянии атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и составляются прогнозы погоды и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях. Среди наиболее крупных достижений ВМО – создание всемирной программы исследования климата и создание Всемирной службы погоды.

Основным же направлением деятельности ВМО является оказание странам поддержки в предоставлении метеорологических и гидрологических услуг. А сам Всемирный метеорологический день проводится с целью повышения осведомленности широкой общественности о возможных последствиях изменения климата. Ведь сегодня быстрое изменение климата - одна из самых серьезных экологических проблем, с которыми сталкивается человечество. Это проявляется не только в изменении погодных условий, повышении/понижении температуры, но и может привести к таким разрушительным бедствиям, как наводнения, засухи, цунами и т.д.

День рождения выражения OK

Считается, что именно 23 марта 1839 года впервые появилось выражение «O.K.» — сегодня весьма популярное «о’кей».

По некоторым сведениям в бостонской газете «Morning Post» это выражение появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «all korrect». Но нью-йоркские демократы считают, что породили ОК именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК — сокращенно Old Kinderhook, местечко, в котором родился тогдашний президент США Мартин ван Бюрен). И уже через месяц, как бы подкрепляя эту версию, в нью-йоркской газете это сокращение появилось в его нынешнем значении: “Не считаете ли вы, что все О.К.?“.

Справедливости ради нужно сказать, что вообще-то версий выдвигалось много. Поучаствовали и греки, ибо “ola kala“ означает “все хорошо“, и латиняне, писавшие “omnia correcta“, и финны, изредка роняющие «oikea» — “правильно“. Привлечены были и французские моряки, уличенные в употреблении фразы “aux quais“, что к правильности и корректности вообще отношения не имеет, а попросту означает “к причалу“. Вмешались и гаитяне, которые утверждали, что порт “Aux Cayes“ славится отличным ромом. Даже немцы не остались в стороне: во время гражданской войны в Америке немцы ставили под приказами сокращение О.К., которое могло означать “Oberkommando“ (Главное командование).

Ну а совсем уж рьяные исследователи сочли, что появилось это выражение благодаря … безграмотности президента Эндрю Джексона, писавшего “oll korrekt“ вопреки всем правилам. По поводу этой версии протестовали сторонники Джексона, утверждавшие, что это он у индейцев перенял их любимое словечко “okeh“.

В Тихом океане затоплена орбитальная станция Мир

Станция Мир

Орбитальная космическая пилотируемая станция “Мир“ – советская (затем – российская) орбитальная станция третьего поколения, представлявшая собой огромный и сложный многоцелевой комплекс, созданный для проведения научных исследований в космосе. «Мир» – это первая орбитальная станция модульного типа – т.е. она обладала базовым блоком с шестью стыковочными узлами, что и дало возможность создания на орбите целого космического комплекса.

Базовый блок был выведен на орбиту Земли 20 февраля 1986 года. Затем в течение 10 лет к нему были пристыкованы еще шесть модулей. Самым первым экипажем на станции были космонавты Леонид Кизим и Владимир Соловьев, прибывшие на борт «Мира» 15 марта 1986 года.

Читай также: День в истории: Патент на металлическую пробку и День сурка

Всего за время эксплуатации станции здесь побывали 139 человек, в том числе 62 иностранных гражданина из 12 стран мира (иностранные экипажи стали посещать «Мир» с 1995 года). Было выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований (многие из экспериментов до сих пор не имеют аналогов в мире), 78 выходов в открытый космос общей продолжительностью около 360 часов, 28 длительных основных экспедиций и 16 экспедиций посещения продолжительностью от недели до месяца, установлено множество мировых рекордов. Например, были установлены абсолютные мировые рекорды продолжительности непрерывного пребывания человека в условиях космического полета. Также трудно переоценить значение «Мира» для строительства Международной космической станции – многое из того, что применялось при создании МКС, впервые было апробировано на «Мире».

Изначально рассчитанная на 5-летний срок эксплуатации, станция находилась в космосе 15 лет и вплоть до 2001 года была единственным «космическим домом», позволяющим достаточно долго экипажам находиться и работать на орбите, что дало поистине бесценный опыт обживания околоземного космического пространства.

Но, по официальной версии, в конце 1990-х годов на борту станции начали периодически возникать различные проблемы, связанные с постоянным выходом из строя приборов и систем. После нескольких таких серьезных случаев правительство Российской Федерации приняло решение о ликвидации станции «Мир». Хотя возможности ее «спасения» специалистами предлагались, но все эти работы были весьма дорогостоящими. Поэтому было приняло решение станцию ликвидировать. Хотя, по мнению противников уничтожения станции, это было чисто политическое решение.

Постановление о прекращении работы легендарной космической станции «Мир» из-за ее крайней изношенности было подписано в январе 2001 года.

И вот, 23 марта 2001 года была проведена уникальная операция по затоплению «Мира» с помощью пристыкованного к нему грузового корабля «Прогресс», который придал станции последний импульс, позволивший успешно вывести ее с орбиты на высоте 159 километров над Землей. И около 9 часов утра по московскому времени станция вошла в плотные слои атмосферы, где разрушилась, а несгоревшие фрагменты (обломки) упали в заданный район – в свободный от судоходства район Тихого океана около островов Фиджи (40 градусов южной широты и 160 градусов западной долготы). По оценкам специалистов, до воды могло долететь от 2 до 20% общей массы комплекса.

Практически весь мир с волнением следил за всем процессом «спуска» станции, а в ЦУП было аккредитовано около 600 представителей более 100 российских и иностранных СМИ. Кроме того, в ЦУПе присутствовали более 100 сотрудников посольств 63 стран, а также представители российских государственных структур. Пять авиарейсов, маршрут которых пролегали вблизи предполагаемого района затопления станции, были отменены. Жертв и разрушений, непосредственно связанных с затоплением «Мира», не было, но единственный человек, пострадавший от данного «мероприятия», – некий впечатлительный тайванец. Он настолько испугался, что решил покончить жизнь самоубийством.

