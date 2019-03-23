День в истории: Первый процессор Pentium и отречение Галилея

В этот день, 22 марта, произошли такие события.

Галилей отрекся от своих трудов перед инквизицией

Отречение Галилея wikipedia.org

22 марта 1633 года Галилей коленопреклоненно отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день папа в порядке помилования заменит Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот сможет вернуться на виллу Медичи. Там он должен будет жить в строжайшем уединении.

Читай также: День в истории: Трагедия в Рамштайне и рождение создателя терменвокса

Общеизвестна легенда, по которой после показного отречения Галилей сказал: “И все-таки она вертится!“ Однако доказательств тому нет. Как обнаружили историки, данный миф был запущен в обращение в 1757 году журналистом Джузеппе Баретти и стал широко известен в 1761 году после перевода книги Баретти на французский.

Инквизиция следила за пленником до конца его жизни; даже при кончине Галилея присутствовали два её представителя]. Все его печатные работы подлежали особо тщательной цензуре.

С 1979 по 1981 годы по инициативе Римского Папы Иоанна Павла II работала комиссия по реабилитации Галилея, и 31 октября 1992 года Папа Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив учёного отречься от теории Коперника.

Галилей по праву считается основателем не только экспериментальной, но — в значительной мере — и теоретической физики. В своём научном методе он осознанно сочетал продуманный эксперимент с его рациональным осмыслением и обобщением, и лично дал впечатляющие примеры таких исследований. Иногда из-за недостатка научных данных Галилей ошибался (например, в вопросах о форме планетных орбит, природе комет или причинах приливов), но в подавляющем большинстве случаев его метод приводил к цели. Характерно, что Кеплер, располагавший более полными и точными данными, чем Галилей, сделал правильные выводы в тех случаях, когда Галилей ошибался.

Первая в истории демонстрация кинофильма

22 марта 1895 года в Париже состоялась первая демонстрация кинофильма для узкого круга друзей. Зрителям показали коротенькую ленту Выход рабочих с завода Люмьер. Незадолго до этого французы Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат Синематограф.

Однако днем рождения кино станут считать 28 декабря того же 1895 года. В тот день в парижском кафе на Бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм “Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота“.

Intel представил свой первый процессор Pentium

Первый процессор Pentium wikipedia.org

В июне 1989 года Винодом Дхамом были сделаны первые наброски процессора под кодовым названием P5. Винод Дхам широко известен на Западе как Отец чипа Pentium. В конце 1991 года была завершена разработка макета процессора, и инженеры смогли запустить на нем программное обеспечение. Начался этап оптимизации топологии и повышения эффективности работы. В феврале 1992 года проектирование в основном было завершено, началось всеобъемлющее тестирование опытной партии процессоров. В апреле 1992 года принято решение о начале промышленного производства, в качестве основной промышленной базы была выбрана орегонская фабрика № 5. Началось промышленное освоение производства и окончательная доводка технических характеристик.

Читай также: День в истории: Появление микрофона и открытие станции Вырлица

В октябре 1992 года Intel объявила, что процессоры пятого поколения, ранее носившие кодовое имя P5, будут называться Pentium, а не 586, как предполагали многие. Это было вызвано тем, что многие фирмы, производящие процессоры, активно освоили производство “клонов“ (и не только) процессоров 386 и 486. Intel собиралась зарегистрировать в качестве торговой марки название “586“, чтобы больше никто не смог заниматься производством процессоров с таким названием, однако оказалось, что зарегистрировать цифры в качестве торговой марки нельзя, поэтому было принято решение назвать новые процессоры “Pentium“ (за основу было взято др.-греч. πέντε «пять»), что также указывало на поколение данного процессора.

22 марта 1993 года состоялась презентация нового микропроцессора, через несколько месяцев появились и первые компьютеры на основе Pentium.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый полет на самолете и полет на Луну.