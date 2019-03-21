День в истории: 21 марта - Первый полет на самолете и полет на Луну

В этот день, 21 марта, произошли такие события.

Первый полет на самолете в Одессе

Летчики Попов и Ефимов wikipedia.org

В 1910 году в Одессе проходят первые в Российской империи публичные полеты русского летчика Ефимова на “Фармане-IV“.

В Одессу Михаил Ефимов приехал в десятилетнем возрасте вместе с семьей. Отец Михаила, Никифор Ефимов, в Одессе устроился работать слесарем, его сыновья — Владимир, Михаил и Тимофей — пошли учиться в Одесское железнодорожное техническое училище. Все братья впоследствии стали известными авиаторами своего времени.

Ещё во время учебы Михаил увлекся велоспортом, неоднократно завоевывал призы. Работал электриком на телеграфе.

Читай также: День в истории: Первый полет самолета братьев Райт

В 1907 году приобрел мотоцикл марки Пежо. В 1908 и 1909 годах становился чемпионом России по мотоциклетному спорту.

В 1909 году совершил первый в Одессе полет на планере. В том же году при финансовой поддержке барона Ксидиаса уезжает во Францию для обучения и получения диплома пилота (впрочем, по условиям договора Ефимов должен был три года отрабатывать вложенные в обучение средства, на кабальных условиях).

Во время обучения, которое проходило в городе Мурмелон, Ефимов проявил себя одним из талантливейших учеников — его обучением занимался лично Анри Фарман. 25 декабря 1909 года Михаил Ефимов выполняет свой первый самостоятельный полёт на аэроплане, совершив посадку через 45 минут (обычно, начинающие пилоты находились в воздухе всего несколько минут). Вскоре после сдачи экзамена (диплом аэроклуба Франции от 15.02.1910 № 31[4]) он установил рекорд по продолжительности полета с пассажиром (предыдущий рекорд принадлежал Орвиллу Райту). По возвращении в Одессу Ефимову удалось расторгнуть контракт с Ксидиасом за счет средств, взятых в долг у Анри Фармана.

21 марта 1910 года в Одессе состоялся первый полет Михаила Ефимова в присутствии публики (100 тысяч человек), аэродромом послужило поле Одесского ипподрома. В тот день Ефимов поднимался в воздух пять раз, выполнив три круга на высоте 50 метров и два полета с пассажирамии — банкирами бароном Ксидиасом и председателем Одесского Аэроклуба Артуром Анатрой. Полеты были осуществлены на аэроплане Фарман-IV. Это были первые публичные полеты на территории Российской империи.

Рейнджер-9

Рейнджер-9 wikipedia.org

Первые автоматические межпланетные станции, запускаемые к Луне, имели весьма скромную задачу: развить достаточно высокую скорость и пролететь достаточно близко к Луне, чтобы передать максимум информации.

ВВС США провалили первые три попытки запустить к Луне АМС Пионер в августе, октябре и ноябре 1958 года. Но, в конечном счете, армии США удалось обеспечить пролет космического аппарата на некотором расстоянии от Луны. Произошло это лишь после аналогичного успеха СССР.

Читай также: День в истории: Статуя Свободы и полет Airbus A300

В 1959 и 1960 годах НАСА предпринимало попытки запуска еще пяти более тяжелых АМС «Пионер» с выступающими панелями солнечных элементов. Однако все носители «Атлас-Эйбл» потерпели аварии либо при статических огневых испытаниях, либо при запуске.

В 60-х годах 20 века НАСА приступило к совершенно новой программе разработки существенно более крупного стандартизированного космического аппарата, способного выполнить детальные исследования Луны и планет. Программа именовалась Рейнджер и первоначально предусматривала осуществление пяти полетов: двух испытательных и трех эксплуатационных.

После реконструкции системы в июле 1964 года был запущен аппарат Рейнджер-7, полет которого в отличие от предшествующих стал выдающимся успехом. Его результатами стали более 4300 высококачественных телевизионных изображений Луны, полученных перед контактом с поверхностью. А в начале 1965 года был запущен Рейнджер-8, который передал свыше семи тысяч изображений лунной поверхности.

21 марта 1965 года к Луне была запущена АМС Рейнджер-9 (Ranger 9). Спустя три дня аппарат врезался в лунную поверхность в кратер Альфонса. А за 19 минут до падения началась передача на Землю фотографий поверхности Луны. В итоге было передано 5814 кадров, первый кадр сделан на высоте 2363 километров, последний – непосредственно перед падением. Американские телекомпании транслировали полученные изображения в прямом эфире.

Международный день лесов

День лесов mirkosmosa.ru

Сегодня, 21 марта, во всем мире отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).

Причем изначально было принято решение о праздновании этого дня именно в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии (последнее, по традиции, считается первым днем весны и является символом новой жизни и новых начинаний).

А в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 года утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный день лесов (International Day of Forests), как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении. И каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены определенной теме.

Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества.

В настоящее время общая площадь лесов на планете составляет примерно 38 млн. кв. км (это около трети площади суши), из которых 13% относятся к охраняемым природным территориям.

Читай также: День в истории: Цветное телевидение и первый спутник связи

Леса – легкие нашей планеты, они имеют неоценимое экологическое, социальное и экономическое значение – участвуют в формировании климата планеты, обеспечивают кислородом, перерабатывают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания множества растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для людей, помогают сохранить плодородность почв и ландшафты… Они дают продовольствие, лекарственные препараты и топливо, обеспечивают кровом и служат источником доходов для 1,6 млрд. жителей планеты, включая более 2 тысяч коренных этносов и народностей.

Однако, с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектаров девственного леса. Прежде всего это связано с ростом численности населения и преобразованием лесных территорий для различных человеческих нужд. По некоторым экспертным оценкам, за последние 10 тысяч лет человек уничтожил 26 млн. кв. км лесов. Наряду с этим, леса гибнут от пожаров, незаконной вырубки, природных катастроф, воздействия насекомых-вредителей, болезней и других причин. А ведь сокращение площади лесных массивов ведет к непоправимым негативным процессам, имеющим глобальное значение для всей природы и жизнедеятельности всего человечества.

В связи с этим, основной задачей Международного дня лесов является привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.

Поскольку процессы сокращения площади лесов и их деградации стали международными проблемами, требующими совместного решения всеми странами, то ООН призвала все государства-члены ООН поддержать проведение этого дня специальными мероприятиями. В этот день повсеместно в большинстве стран мира проводятся разнообразные акции и мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых насаждений, – это и информационные мероприятия, и всевозможные конкурсы и выставки, и кампании по высадке деревьев, и различные флешмобы.

Многие данные мероприятия общественных и экологических организаций проходят при поддержке представителей органов власти. В том числе, страны-члены ООН достигли соответствующих договоренностей и теперь осуществляют ряд мер в рамках целенаправленной политики лесовосстановления и лесоразведения.

Напомним, днем ранее мы вспоминали выход игры S.T.A.L.K.E.R.