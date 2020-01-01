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День в истории: Выход игры S.T.A.L.K.E.R.

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В этот день, 20 марта, произошли такие события.

Международный день счастья

Международный день счастья
Международный день счастья
mirkosmosa.ru

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

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Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление. В обращении ООН говорится: «День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга».

Основателем этого Дня считается известный американский общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде каждого гражданина страны. А став секретарем Территории Небраска, в 1872 году он предложил установить день, который будет посвящен озеленению. Так появился День дерева, который сразу же стал очень популярен.

День Земли

День Земли
День Земли
vokrugsveta.ru

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

Также, по мнению учредителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

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ООН предлагает всем государствам-членам, международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том числе путем проведения просветительских и тематических мероприятий.

Учредив Международный день счастья, ООН также стремится обратить внимание мировой общественности на то, что экономическое развитие должно быть сбалансированным, равноправным и всеохватывающим. Результатом осуществления такой модели развития станет устойчивый экономический рост в странах с последующим снижением уровня нищеты. Кроме этого, ООН утверждает, что для достижения глобального состояния счастья на планете необходимо поддерживать экономический рост социальными и экологическими программами.

Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны — Бутана (Bhutan). Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья (Gross National Happiness Index), которым измеряется национальное благосостояние граждан. Кстати, само понятие коэффициента Валового Национального Счастья было введено и культивировано четвертым королем Бутана и стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны.

S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля

Проект разрабатывался с 2001 по 2007 год. За это время игра трижды меняла свое название, а вместе с ним и свою сюжетную концепцию. Разработка игры началась с создания компанией GSC Game World в 2001 году игрового движка X-Ray Engine, удовлетворяющего современным по тем временам требованиям. Разработчики приняли решение о создании проекта под названием Oblivion Lost (Потерянное забвение), базирующегося на этом движке. В начале сентября 2001 года информация об игре была впервые опубликована. 13 ноября состоялся анонс игры: на официальном сайте компании была открыта страница игры, на которой были опубликованы скриншоты, концепт-арты продукта, а также информация о сюжете, особенностях игры и её движка. Согласно одному из заявлений от лица компании, игра была анонсирована спустя полтора года после начала разработки движка X-Ray и через полгода после начала её создания

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Незадолго до выхода игра просочилась в Интернет — будучи опубликованной на одном из файлообменников, она быстро разошлась по Интернету и многие смогли поиграть уже за несколько дней до выхода, датой которого было 23 марта. THQ и GSC Game World активно пытались перекрыть утечку.

20 марта 2007 года игра была официально выпущена. Вскоре был выпущен первый патч, обновляющий игру с версии 1.0000 до 1.0001 и устраняющий множество багов и недочетов в игре. Последний патч обновляет её до версии 1.0006.

Существуют неофициальные патчи игры версии 1.0006 для устранения ошибок.

Имеется большое количество неофициальных модификаций игры. Среди них есть глобальные, графические и сюжетные моды.

Напомним, днем ранее мы вспоминали деление на часовые пояса и рождение Жолио-Кюри.

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Теги: S.T.A.L.K.E.R., день в истории
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