День в истории: Выход игры S.T.A.L.K.E.R.

В этот день, 20 марта, произошли такие события.

Международный день счастья

Международный день счастья mirkosmosa.ru

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

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Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление. В обращении ООН говорится: «День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга».

Основателем этого Дня считается известный американский общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде каждого гражданина страны. А став секретарем Территории Небраска, в 1872 году он предложил установить день, который будет посвящен озеленению. Так появился День дерева, который сразу же стал очень популярен.

День Земли

День Земли vokrugsveta.ru

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

Также, по мнению учредителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

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ООН предлагает всем государствам-членам, международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том числе путем проведения просветительских и тематических мероприятий.

Учредив Международный день счастья, ООН также стремится обратить внимание мировой общественности на то, что экономическое развитие должно быть сбалансированным, равноправным и всеохватывающим. Результатом осуществления такой модели развития станет устойчивый экономический рост в странах с последующим снижением уровня нищеты. Кроме этого, ООН утверждает, что для достижения глобального состояния счастья на планете необходимо поддерживать экономический рост социальными и экологическими программами.

Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны — Бутана (Bhutan). Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья (Gross National Happiness Index), которым измеряется национальное благосостояние граждан. Кстати, само понятие коэффициента Валового Национального Счастья было введено и культивировано четвертым королем Бутана и стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны.

S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля

Проект разрабатывался с 2001 по 2007 год. За это время игра трижды меняла свое название, а вместе с ним и свою сюжетную концепцию. Разработка игры началась с создания компанией GSC Game World в 2001 году игрового движка X-Ray Engine, удовлетворяющего современным по тем временам требованиям. Разработчики приняли решение о создании проекта под названием Oblivion Lost (Потерянное забвение), базирующегося на этом движке. В начале сентября 2001 года информация об игре была впервые опубликована. 13 ноября состоялся анонс игры: на официальном сайте компании была открыта страница игры, на которой были опубликованы скриншоты, концепт-арты продукта, а также информация о сюжете, особенностях игры и её движка. Согласно одному из заявлений от лица компании, игра была анонсирована спустя полтора года после начала разработки движка X-Ray и через полгода после начала её создания

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Незадолго до выхода игра просочилась в Интернет — будучи опубликованной на одном из файлообменников, она быстро разошлась по Интернету и многие смогли поиграть уже за несколько дней до выхода, датой которого было 23 марта. THQ и GSC Game World активно пытались перекрыть утечку.

20 марта 2007 года игра была официально выпущена. Вскоре был выпущен первый патч, обновляющий игру с версии 1.0000 до 1.0001 и устраняющий множество багов и недочетов в игре. Последний патч обновляет её до версии 1.0006.

Существуют неофициальные патчи игры версии 1.0006 для устранения ошибок.

Имеется большое количество неофициальных модификаций игры. Среди них есть глобальные, графические и сюжетные моды.

Напомним, днем ранее мы вспоминали деление на часовые пояса и рождение Жолио-Кюри.