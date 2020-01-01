День в истории: 19 марта - Деление на часовые пояса и рождение Жолио-Кюри

В этот день, 19 марта, произошли такие события.

В Венеции принят закон об охране авторских прав на изобретения

В Венеции принят закон об охране авторских прав novygorod.info

19 марта 1474 года в Венеции впервые в мире был принят закон об охране авторских прав на изобретения. Это был первый в мире закон об охране авторского права, в котором уже признавались «моральное право» и исключительное право на использование автором своего изобретения в течение ограниченного периода времени.

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К слову, именно в тот период в Венеции жил и творил Леонардо Да Винчи, творчеству которого мир обязан прообразами современных танков, скафандров, вертолетов и парашютов. Но великий художник и изобретатель, к сожалению, не смог воспользоваться преимуществами нового закона. Возможно, ученый боялся церкви, которая с большим подозрением относилась к любым новшествам.

В средние века предшественниками авторского права были так называемые привилегии, которые присваивались монархом автору. Привилегии, как правило, распространялись на художественные литературные произведения.

Но такая практика была довольно редкой: многие ученые и люди искусства считали, что заявлять права на свои произведения было бессмысленно и греховно, поскольку их произведения не являются актом творения, а представляют собой лишь частицу божественного знания, выраженную посильным способом.

Родился Фредерик Жолио-Кюри

Фредерик Жолио-Кюри kievphotosite.com

Жан Фредерик Жолио (фр. Jean Frédéric Joliot) родился 19 марта 1900 года в Париже, в многодетной семье процветающего коммерсанта. Закончив Высшую школу физики и прикладной химии с отличием и стремясь к фундаментальным наукам, он поступил в Институт радия Парижского университета, где его первыми работами были исследования электрических свойств тонких металлов.

В Институте началась совместная работа Фредерика с Ирен Кюри, его будущей женой. И вскоре появляются их общие статьи, подписываемые «Жолио-Кюри». Именно под этой фамилией каждый в этой супружеской паре стал ученым с мировым именем. Всего за свою научную карьеру Фредерик опубликовал около 120 работ, и более половины из них выполнены вместе с Ирен.

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Труды супругов были посвящены ядерной физике, химии и ядерной технике. За открытие явления искусственной радиоактивности, или официально «за выполненный синтез радиоактивных элементов», супругам Жолио-Кюри была присуждена Нобелевская премия по химии (1935).

Это открытие, позволившее впервые искусственно превратить один элемент в другой, стало не просто основой для многих исследовательских и научных работ, но и позволило в дальнейшем изобрести другим ученым бесценные лекарственные препараты. Вообще, выводы и результаты научной деятельности Фредерика легли в основу многих мировых открытий других ученых.

Одновременно Жолио-Кюри ведет широкую общественную и политическую деятельность. Он – член ЦК компартии Франции и неутомимый борец за мир. Лучше других осознавая опасность ядерного оружия, он активно выступает против использования атомной энергии в военных целях и становится председателем Всемирного Совета Мира.

За деятельность в защиту мира ученый удостоен в СССР Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». Он также – иностранный член многих научных обществ, в том числе член-корреспондент Академии наук СССР, руководитель различных общественных организаций, член Французской академии наук и Медицинской академии Франции.

Фредерика характеризовали как человека чуткого, доброго и терпеливого. Он любил музыку, искусство и литературу, сам играл на пианино и рисовал пейзажи, автор афоризмов «Правда путешествует без виз» и «Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии».

Скончался Фредерик Жолио-Кюри 14 августа 1958 года в Париже, был похоронен на маленьком кладбище в предместье близ Парижа.

В США принят Акт о Стандартном Времени

В США принят Акт о Стандартном Времени prousa.info

Система стандартного времени была принята в конце 19 века как попытка навести порядок и покончить с неразберихой, вызванной использованием своего собственного солнечного времени в каждой отдельно взятой местности. Особенно актуально это стало с развитием железной дороги, когда графики движения поездов составлялись по местному времени каждого города. Это вызвало не только неудобства и путаницу, но и частые аварии.

Британия была первой страной, принявшей решение об установлении на всей территории страны одного стандартного времени.

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Впервые идея о необходимости введения часовых поясов для упорядочивания времени была предложена канадским инженером Сэндфордом Флемингом в начале 1880-х годов. В конце концов, было предложено 24 часовых пояса, каждый из них должен был охватывать территорию примерно 15°. За точку отсчёта приняли гринвичский (нулевой) меридиан.

Крупные железные дороги в США и Канаде быстро перешли на удобное стандартное время, но прошло еще много лет, пока это стало нормой в повседневной жизни. Использование стандартного времени распространялось благодаря практическим выгодам для коммуникаций и путешествий.

Во всех Соединенных Штатах нормальное время и часовые пояса были введены с принятием 19 марта 1918 года Акта о Стандартном Времени. Конгресс США утвердил стандартные часовые пояса, установленные ранее железными дорогами.

А затем появился термин «летнее время». Неким прототипом введения летнего времени послужила идея Бенджамина Франклина об экономии энергетических ресурсов.

В последние годы переход на летнее время осуществлялся каждое первое воскресенье апреля, обратный перевод стрелок производился в последнее воскресенье октября. С 2007 года даты поменялись - это стало второе воскресенье марта и первое воскресенье ноября. Для удобного запоминания порядка перевода стрелок часов использовалось правило первых букв: “ВВ – весной вперед, ОО – осенью обратно“.

Но споры об эффективности данного подхода не утихают, и ряд стран перевод часов на “летнее“ время не производит. Например, Япония отказалась от перехода на “летнее“ время в 1952 году. Режим “летнего“ времени в Японии был принудительно введен оккупационными властями с 1 мая 1948 года, что у людей, измотанных войной, голодом и разрухой вызвало неодобрение.

Отказались от введения летнего времени также Китай, Индия, Сингапур, республики бывшего СССР: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Напомним, днем ранее мы вспоминали выход человека в открытый космос и первую электробритву.