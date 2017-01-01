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Выдержит ли падение iPhone X с 10-го этажа? Эксперименты

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Но для начала его зальют желе.
Выдержит ли падение iPhone X с 10-го этажа? Эксперименты

В этом видео блогеры проверили желе на защитные свойства. Точнее, сможет ли желатиновая форма защитить предметы, находящиеся в ней от деструкции, при падении с высоты 10-ти этажного дома. 

Напомним. ранее блогеры проверяли, что будет с защищенным смартфоном в жидком азоте.

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Теги: iPhone X, эксперименты, видео, желе
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