Выдержит ли падение iPhone X с 10-го этажа? Эксперименты
Но для начала его зальют желе.
В этом видео блогеры проверили желе на защитные свойства. Точнее, сможет ли желатиновая форма защитить предметы, находящиеся в ней от деструкции, при падении с высоты 10-ти этажного дома.
Напомним. ранее блогеры проверяли, что будет с защищенным смартфоном в жидком азоте.
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