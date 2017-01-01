Xiaomi представила доступный смартфон Redmi 7

Его стоимость - чуть больше 100 долларов.

Вслед за Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro бренд Redmi, недавно отделившийся от компании Xiaomi как самостоятельное предприятие, анонсировал новую модель смартфона. Устройство получило название Redmi 7 и будет продаваться в Китае по цене, эквивалентной 105 долларам.

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Redmi 7 получил 6,26-дюймовый ЖК-дисплей с разрешение HD+, восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 632 с тактовой частотой 1,8 ГГц, двойную основную камеру с сенсорами 12 и 2 Мп, а также фронтальную 8-мегапиксельную камеру.

Новинка доступна в трех конфигурациях памяти: 2/16, 3/32 и 4/64 ГБ. Одной из самых сильных сторон Redmi 7 стал аккумулятор с емкостью 4000 мАч, которого при таких конфигурациях должно будет хватить на два дня автономной работы.

Напомним, ранее Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с камерой на 48 Мп.

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