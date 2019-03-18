День в истории: 18 марта - Выход в открытый космос и первая электробритва

В этот день, 18 марта, произошли такие события.

В США началось производство первых электрических бритв

Первая электробритва vmemoriz.ru

История бритвенных принадлежностей достаточно занятна. Примерно в 330 году до Рождества Христова греки и римляне переняли египетский метод бритья с помощью бронзовых скребков. Воины брили не только бороды, но и волосы на голове, чтобы враги не могли за них схватить.

Считается, что новаторами в области изобретения бритвенных приспособлений являются военные. Именно они в разное время творчески подходили к бритью: в перерывах между битвами воины развлекались, наводя глянец на щеках и подбородке, используя для этого все то, что было под рукой, – саблю, секиру или нож.

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Надо ли говорить, что долгое время люди испытывали неудобство при бритье. Моряки первыми выяснили, что в море довольно сложно без последствий водить по лицу острой бритвой. Но хуже всего дела с бритьем обстояли в армии – количество раненых бойцов при неосторожном бритье постоянно росло.

Решил эту проблему в начале 19 века отставной полковник Шик. Он изобрел бритвенный станок. Благодаря ему процесс бритья в один момент превратился во вполне безопасное занятие.

18 марта 1931 года в США началось производство первых электрических бритв. А в 1975 году Марсель Бик изобрел первую одноразовую бритву. Так процедура бритья стала быстрой, комфортной и безболезненной.

Первый в истории выход человека в открытый космос

Выход Леонова в космос factroom.ru

Двухместный космический корабль Восход-2 вышел на орбиту Земли, имея задание провести новый эксперимент – выход человека в открытое космическое пространство. Эта миссия была важной вехой советской лунной программы. За выходом в открытый космос следила вся страна.

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Это произошло 18 марта 1965 года. Алексей Леонов находился за бортом Восхода-2 около 12 минут. Выбравшись из люка, он легким толчком отделился от корабля и плавно отплыл в сторону на длину троса-фала, соединявшего его с кораблем. Перед возвращением на корабль космонавт снял с кронштейна киноаппарат, намотал на руку фал и вошел в шлюз.

Для выхода в открытый космос в НПО Звезда был создан специальный скафандр Беркут. А сами тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля Восход-2 в натуральную величину.

Через некоторое время после выхода в открытый космос нашего космонавта Леонова, такой же эксперимент удалось повторить и американцам.

3 июня 1965 года американские космонавты Джеймс Макдиватт и Эдвард Уайт, стартовавшие на космическом корабле «Gemini-4», открыли люк, и Уайт вышел в космос.

Начала работу блог-платформа Живой журнал

Живой Журнал laudator.ru

Создателем Живого журнала стал американский программист Бред Фицпатрик. Живой Журнал подчинялся американским законам, так как его серверы находились в США. Сейчас в числе владельцев есть и российская компания Рамблер-Афиша-СУП.

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Название Живой журнал — дословный перевод с английского. LiveJournal (LJ) — это блог-платформа, предоставляющая любому желающему возможность создать свой мини-сайт, или дневник — он же блог. Живой он потому, что материалы в этом журнале обновляются людьми по всему миру ежесекундно.

Пользователи, которых сегодня насчитывается несколько десятков миллионов, самостоятельно, по своему усмотрению, публикуют заметки и фотографии. Кто-то использует блог как возможность творческого самовыражения, кто-то рассказывает друзьям и родным о своей жизни, кто-то сбрасывает требующие выхода чувства и эмоции.

Настройки Живого журнала, несмотря на свою простоту, очень функциональны. Они, например, позволяют ограничивать доступ к своим записям. Благодаря настройкам вы выбираете оформление своего журнала. Любой пользователь Живого журнала может включить ваш блог или сообщество к себе в друзья и читать ваши последние сообщения в своей ленте друзей.

С февраля 2021 года платформу на территории Украины заблокировали.

Напомним, днем ранее мы вспоминали получения элемента Калифорний и первые цветные фломастеры.