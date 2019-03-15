В новом iPhone будет квадратная камера

Смартфон получит строенную камеру.

В январе 2019 года блогер OnLeaks, известный достоверными утечками о технике Apple, сообщил о появлении в будущем iPhone тройного фотомодуля. Тогда же были опубликованы рендеры, на которых демонстрировался массивный пьедестал для камеры. Подобную конструкцию можно встретить у существующих смартфонов других производителей.

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Сегодня информацию о тройной камере японскому блогу Macotakara подтвердили источники из китайской сети поставщиков. Были лишь уточнена компоновка модуля — размещение элементов внутри выступающей над корпусом площадки для камеры.

«Глазки» размещены аккуратнее и более симметрично, однако в целом идея осталась прежней и напоминает Huawei Mate 20.

Что касается габаритов, iPhone 2019 и его модификации будут походить на нынешние iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple назвала дату анонса новых iPad, iPod и AirPods.