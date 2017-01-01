Конец спора: Apple отсудила миллиард долларов у Qualcomm

Суд обязал компанию выплатить компенсацию.

Два года назад началось открытое судебное противостояние компаний Apple и Qualcomm. Модемы Qualcomm больше не были эксклюзивным предложением для Apple. Их место в смартфонах компании начали занимать модемы компании Intel, и у Apple оказались развязаны руки для спора с бывшим поставщиком решений для связи. Были ли для этого основания.? Очевидно, да. Лицензионное соглашение между Apple и Qualcomm оказалось довольно странным для мировой практики.

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Производители сотовых модемов по лицензии Qualcomm, как принято в отрасли, регулярно выплачивали разработчику отчисления в зависимости от объёмов поставленной продукции. Эти суммы производителям компания Apple компенсировала как заказчик решений. При этом Qualcomm договорилась выплачивать Apple определённые суммы компенсации таких выплат в виде так называемого рабата (скидки со всей суммы заказа, по-англ. rebate). Рабат ― дело добровольное. В случае аналогичной практики Intel скидки (рабат) вообще были признаны едва ли не взяткой производителям ПК. Получая возврат, компания Apple обязалась не выступать против Qualcomm в судах или в спорах с регулятором.

Тем не менее, во время разбирательств в Южной Корее с монопольной практикой Qualcomm компания Apple через производителей модемов выступила против неё. Компания Qualcomm тут же прекратила платить компенсационные суммы и обвинила Apple в нарушении соглашения. Компания Apple, со своей стороны, заявила, что она отвечала на законный запрос властей и не хотела специально навредить Qualcomm. Так получилось. На этой почве Apple ещё два года назад заявила, что Qualcomm задолжала ей около $1 млрд обещанных компенсаций, с чем, собственно, сама Qualcomm не согласна. Кстати, тогда же по совету Apple производители модемов прекратили платить лицензионные отчисления Qualcomm, и к настоящему дню Apple фактически сэкономила на этом тот же миллиард долларов или даже больше.

В этот четверг по делу задолженности Qualcomm предварительное слушание, в ходе которого судья Гонзало Куриэль (Gonzalo Curiel) в Окружном суде Южного округа Калифорнии постановил, что разработчик модемов обязан выплатить Apple всю сумму задолженности по компенсации ― всего около $1 млрд. Поскольку это не окончательное решение, Qualcomm наверняка подаст апелляцию, и дело будет снова рассматриваться в суде в следующем месяце.

Напомним, ранее Apple обвинила Qualcomm в краже своих технологий.

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