Обновление для Windows 10 повредило Linux

Новое обновление повреждает пакет Secure Shell.

На этой неделе был второй вторник месяца, когда Microsoft выпускает обновления для своих программных продуктов. Одним из этих продуктов были разные версии операционной системы Windows 10, в том числе 1803.

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Кумулятивное обновление под номером KB4489868 должно было закрыть ряд уязвимостей безопасности и устранить ошибку 1309 при установке или удалении файлов форматов MSI и MSP. Увы, вместе с этим обновление кое-что сломала. Речь идёт о работе подсистемы Linux на Windows. После установки обновления при попытке запустить клиент Secure Shell (SSH) через Linux внутри Windows происходит ошибка.

Microsoft говорит, что уже работает над исправлением, но его придётся подождать. Быть может, целый месяц, до следующих вторничных патчей. Не связанные с безопасностью кумулятивные обновления могут быть выпущены уже в марте.

Этот баг существует в Windows 10 1709 в обновлении KB4489886, а вот последняя версия Windows 10 1809 им не затронута.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт, но снова его отменила.

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