Разбираетесь ли вы в мужских инструментах? Тест

Сможете ли вы опознать инструменты?

Есть одна бородатая шутка, мол, странные люди эти мужчины: для них все платья одинаковые, а отвертки разные. В нашу эпоху перепроизводства существует такое обилие самых разнообразных мужских штук, что и некоторые мужчины не догадываются об их назначении или даже существовании. Проверьте и вы свою компетенцию.

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