День в истории: Первый сайт .com и возвращение Колумба

В этот день, 15 марта, произошли такие события.

Всемирный день сна

Всемирный день сна Yorick.kz

Впервые Всемирный день сна (World Sleep Day) был проведен 14 марта 2008 года по инициативе Международного комитета дня сна (англ. World Sleep Day Committee) Международной ассоциации медицины сна (англ. World Association of Sleep Medicine (WASM) и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.

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Сон — особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм восстанавливает силы, потраченные на дневную активность, «приводит себя в порядок». Именно поэтому здоровый человек просыпается с ощущением свежести и прилива сил.

Во Всемирный день сна активизируется социальная реклама, устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные повышению осведомленности о важности сна, проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением, на здоровье человека и общество в целом.

Возвращение первой экспедиции Колумба

Возвращение Колумба wikipedia.org

15 марта 1493 года “Нинья“ возвращается в Испанию. В тот же день туда приходит и “Пинта“. Колумб привозит с собой туземцев (которых в Европе называют индейцами), немного золота, невиданные ранее в Европе растения, плоды и перья птиц.

Первый банк донорской крови

Сдача крови wikipedia.org

В 1937 году в Чикаго открыт первый банк донорской крови.

Зарегистрирован первый домен в зоне .com

.com ukrnames.com

15 марта 1985 года, был зарегистрирован первый домен в зоне .com - сегодня самой популярной в Интернете. Таким своеобразным образом вошла в историю американская фирма-производитель компьютерного оборудования Symbolics. Сейчас, “исторический“ домен symbolics.com принадлежит некоей инвестиционной фирме и выставлен на продажу.

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В том же, 1985 году, были зарегистрированы всего пять других доменов в “коммерческой“ зоне Интернета, а на то, чтобы число “доткомов“ достигло миллиона, ушло 12 лет. Сегодня активных сайтов в зоне .com - около 80 миллионов. До середины 90-х неспециалисты об Интернете знали мало, напоминает BBC. Рост широкой популярности глобальной сети специалисты связывают с появлением первого массового интернет-браузера Mosaic, разработанного фирмой Netscape.

Еще 10 лет назад большинство людей даже в развитых странах могли спокойно прожить без Интернета, сегодня же у представителей не только “золотого миллиарда“, но и многих в развивающихся странах ни один день не обходится без посещения хотя бы нескольких сайтов, в том числе “доткомов“. При этом их число продолжает расти - ежемесячно в зоне .com регистрируются около 668 000 новых доменных имен.

Напомним, днем ранее мы вспоминали число Пи и первый видеомагнитофон.

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