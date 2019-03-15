Google запатентовал сгибающиеся смартфоны
Компания Google так же, как и другие производители смартфонов, работает над сгибающимся смартфоном, эскизы которого были замечены в патенте, который зарегистрировал поисковый гигант.
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Напомним, в феврале свои первые смартфоны со сгибающимися экранами показали компании Samsung и Huawei. Другие компании, включая Xiaomi и Motorola, также работают над подобными устройствами.
Если взглянут на изображения сгибающегося смартфона Google, то возникают ассоциации с новым Motorola Razr, который пока что не был официально анонсирован, хотя компания и не отрицает того, что работает над таким устройством.
Считается, что именно сгибающиеся смартфоны станут следующей важной вехой развития индустрии мобильных устройств. Даже бета-версия Android 10 подтверждает, что Google работает над сгибающимися смартфонами. Изображения показывают устройства, которые могут сгибаться один и два раза.
В этом году компания должна представить Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL, а смартфон со сгибающимся экраном, вероятно, задержится до следующего года.
Напомним, ранее сообщалось, что Google запатентовал ноутбук с двумя дисплеями.
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