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Google запатентовал сгибающиеся смартфоны

Комментариев: 1
Изображения патента появились в Сети.
Изображение патента
Изображение патента
gizchina.com

Компания Google так же, как и другие производители смартфонов, работает над сгибающимся смартфоном, эскизы которого были замечены в патенте, который зарегистрировал поисковый гигант.

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Напомним, в феврале свои первые смартфоны со сгибающимися экранами показали компании Samsung и Huawei. Другие компании, включая Xiaomi и Motorola, также работают над подобными устройствами.

Если взглянут на изображения сгибающегося смартфона Google, то возникают ассоциации с новым Motorola Razr, который пока что не был официально анонсирован, хотя компания и не отрицает того, что работает над таким устройством.

Изображение патента
Изображение патента
gizchina.com

Считается, что именно сгибающиеся смартфоны станут следующей важной вехой развития индустрии мобильных устройств. Даже бета-версия Android 10 подтверждает, что Google работает над сгибающимися смартфонами. Изображения показывают устройства, которые могут сгибаться один и два раза.

В этом году компания должна представить Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL, а смартфон со сгибающимся экраном, вероятно, задержится до следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запатентовал ноутбук с двумя дисплеями.

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Теги: Google, сгибающийся смартфон
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
    15.03.2019, 10:18
Оценка:  0
Google наразі платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць вдома. Я приєднався дo цієї роботи 2 місяці тому і заробив $ 20,544 в перші місяці роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! його можна перевірити

====>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
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