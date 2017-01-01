Huawei патентует смартфон с двойным экраном

Пока это только патент. Когда телефон появится - неизвестно.

Документация Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) говорит о том, что компания Huawei проектирует смартфон в моноблочном корпусе с двумя дисплеями.

Патент на смартфон с двойным экраном letsgodigital.org

Как можно видеть на изображениях и концепт-рендерах, созданных ресурсом Lets Go Digital, основной фронтальный экран имеет безрамочное исполнение. В тыльной части корпуса установлен вспомогательный дисплей, который может использоваться в качестве видоискателя для камеры.

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Сама камера выполнена в виде тройного блока с оптическими модулями, выстроенными по горизонтали. Предусмотрены вспышка и система лазерной автофокусировки.

Благодаря такому исполнению отпадает необходимость во фронтальной камере, поскольку снимать автопортреты пользователи смогут на основную камеру, просматривая сцену через дополнительный экран.

В нижней части корпуса смартфона Huawei можно видеть симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. О сроках выпуска коммерческого аппарата с описанным дизайном ничего не сообщается.

Добавим, что смартфоны моноблочного типа со вспомогательным дисплеем на обратной стороне уже представили некоторые производители. Это, к примеру, Meizu Pro 7.