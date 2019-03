День в истории: Число Пи и первый видеомагнитофон

В этот день, 14 марта, произошли такие события.

14 марта во многих странах отмечается Международный день рек (International Day for Rivers), ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь (International Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life). Также он известен в мире и как "Международный день действий против плотин", который появился в календаре экологических дат по инициативе американской общественной организации "Международная сеть рек".

В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба, состоялась Первая международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала учреждение нового праздника и постановила "отмечать день борьбы с плотинами в защиту Рек, Воды и Жизни ежегодно 14 марта". Девизом Дня стали слова: "За реки, воду и жизнь!".

Конференция, объединившая общественность 20 стран, поставила важную задачу: выработать демократические методы управления бассейнами рек. В своём обращении делегаты привели такие цифры: за последние полвека до 60 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места из-за строительства плотин, и почти полмиллиона квадратных километров плодородных земель и лесов были затоплены. Поэтому участники конференции также призвали оценить риск и возможные последствия прорыва крупных плотин и то, к каким возможным жертвам и разрушениям это может привести.

В начале антиплотинного мирового движения, в 1998 году, в этот день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США.

Международный день числа Пи

День числа Пи mirkosmosa.ru

Сегодня, 14 марта, в мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день числа Пи (International π Day).

Впервые День был отмечен в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско, а придумал этот неофициальный праздник годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) день 14 марта — 3/14 — совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14...

С этим необычным числом мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и окружность. Число π — математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность.

В повседневных вычислениях мы пользуемся упрощенным написанием числа, оставляя только два знака после запятой, — 3,14. Взглянув на этот знак, сразу же становится очевидным, почему именно сегодня отмечается День числа Пи.

Как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими магами. Оно использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Однако, недостаточно точное исчисление значения «Пи» привело к краху всего проекта. Возможно, что эта математическая константа лежала в основе строительства легендарного Храма царя Соломона.

Примечательно, что Международный день числа Пи, случайно или умышленно, совпадает с днем рождения одного из наиболее выдающихся физиков современности — днем рождения Альберта Эйнштейна (Albert Einstein).

Ученые и любители математики очень любят этот праздник, отмечая его разнообразными физико-математическими и кулинарными (!) мероприятиями. Кулинария здесь приходится как раз очень кстати — обычно выпекаются большие круглые торты, и вся команда рассаживается вокруг «магического» круга (как правило, с нарисованным Пи в центре), угощаясь и рассуждая об относительности этого необычного числа.

Первый в истории видеомагнитофон

Первый видеомагнитофон rusplt.ru

До начала 1950-х годов единственно возможным способом записи видеоизображения и его последующей демонстрации была кинопленка. Но в этот период телевидение начало бурно развиваться, потому кинопленка совершенно не соответствовала его потребностям.

Несколько лет из-за невозможности записи телепередачи выходили в прямом эфире. Надо ли говорить, что это было очень неудобно? Конечно же, о том, чтобы люди самостоятельно записывали и просматривали что-то с телевизора, вообще речь не шла.

По этой причине первый в истории видеомагнитофон был сконструирован именно для нужд телевидения. Разработчик новинки – американская фирма Ampex. Она была основана в 1943 году российским иммигрантом Александром Михайловичем Понятовым.

Интересный момент: название фирмы только наполовину состоит из инициалов основателя, вторая же половина названия – это производное от слова excellency, "ваше превосходительство". Как бывший полковник царской армии, Понятов имел на него право.

Первый выпущенный этой компанией видеомагнитофон был катушечным. Он был продемонстрирован 14 марта 1956 года и предназначался исключительно для профессионального использования в телестудиях. Обычным людям покупать его не приходило в голову, да и стоимость, а также габариты были не в пользу такой покупки.

Продукция Ampex при большом спросе и полном отсутствии конкуренции имела невероятный успех. Был также небольшой период времени, когда сам процесс видеозаписи называли "ампексированием".

