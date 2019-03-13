Марс и Луна: NASA озвучило планы на 2020 год

Космическое агентство одобрило бюджет.

Администратор НАСА Джим Брайденстайн выразил свое одобрительное отношение к предложению, вносимому в американский бюджет от лица космического агентства администрацией Трампа в понедельник, 11 марта, подчеркнув, что это финансирование поможет космическому агентству достичь Луны, а затем – и Марса.

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Это направление космической политики США хорошо согласуется с недавней директивой президента Трампа Space Policy Directive 1, в которой он обозначил в качестве приоритетной цели пилотируемое освоение космоса, включая путешествие к Луне и в конечном счете – Марсу.

«Впервые за 10 лет у нас будут деньги на то, чтобы вернуться на Луну, - сказал Брайденстайн на презентации, проходившей в Космическом центре Кеннеди во Флориде. – Я имею в виду пилотируемые посадочные аппараты, размещаемые на лунной орбитальной станции Gateway, которые могут быть отправлены к поверхности Луны и возвращены обратно».

Брайденстайн посвятил большую часть своего выступления орбитальной лунной базе Gateway, также называемой Lunar Orbital Platform-Gateway (а ранее - Deep Space Gateway). Разработка платформы Gateway получает полное финаснсирование в предложении, вносимом в бюджет на 2020 г., сказал Брайденстайн.

Компоненты платформы Lunar Gateway изначально предполагалось отправить в космос на борту усовершенствованной версии строящейся в настоящее время ракеты НАСА Space Launch System, однако в новом предложении в американский бюджет финансирование на разработку ракеты SLS сокращено, а взамен предполагается осуществить запуск части компонентов лунной базы при помощи коммерческих ракет.

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Согласно Брайденстайну, освоение Луны поможет организовать добычу ресурсов, таких как вода, которые помогут агентству в достижении более сложной цели – пилотируемого полета к Марсу. В этом новом предложении космического агентства в бюджет прописано полное финансирование миссии Mars 2020, а также запланированной на 2026 г. новой миссии по возврату с поверхности Красной планеты образцов, подготовленных в рамках миссии Mars 2020. Обе эти экспедиции входят в планетологическую часть бюджета общим объемом 2,6 миллиарда USD (общий объем всего бюджета составляет чуть более 20 миллиардов USD).

Кроме изучения Луны и Марса в новом предложении в бюджет предусмотрено обширное финансирование программ изучения погоды на Земле – включая анализ водного цикла и прогнозирование качества воздуха. Брайденстайн также подтвердил, что разработка космического телескопа James Webb («Джеймс Уэбб»), запуск которого отложен до 2021 г., получает полное финансирование в рамках данного бюджетного предложения. Не получают финансирование в соответствии с новым предложением телескоп WFIRST, образовательная программа STEM и две миссии, связанные с изучением Земли.

Предложение от администрации президента Трампа должно получить одобрение Конгресса, прежде чем будет внесено в проект бюджета. В недавнем прошлом миссия WFIRST, образовательная программа STEM и миссии, связанные с изучением Земли, были возвращены в бюджетное предложение в соответствии с биллем Конгресса, несмотря на то, что в исходном предложении они отсутствовали.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало снимок Земли и Луны с Марса.

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