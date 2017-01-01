Убийцу младенца вычислили по ДНК почти через 40 лет

Убийцей оказалась его собственная мать.

28 февраля 1981 года Ли Литц из городка Су-Фолс в Южной Дакоте заметил на обочине дороги одеяло "винного цвета". Одеяло выглядело новым, и Литц из любопытства решил осмотреть его. В свертке был мертвый младенец, рядом нашлась окровавленная одежда. Спустя 38 лет владелицу одежды и убийцу отследили с помощью ДНК, пишет The New York Times.

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Но в 1981 году удалось лишь установить, что ребенок умер от переохлаждения. Никаких других зацепок детективы не обнаружили. Ребенка захоронили, окровавленную одежду сдали на хранение, а дело поставили на паузу.

В 2009 году дело поднял детектив Уэбб. Он добился эксгумации тела и проведения ДНК-экспертизы. Останки были доставлены в Университет Северного Техаса, где был получен профиль ДНК. Его отправили в Parabon NanoLabs, которая помогает властям в идентификации подозреваемых и родственников. С помощью генеалогических сайтов GEDMatch.com, Ancestry.com и findagrave.com детектив сумел распутать древо, которое вывело его к жительнице Су-Фолс 57-летней миссис Бентаас.

Подозревая в убийстве nytimes.com

Она рассказала, что отец ребенка не знал о беременности. Впрочем, как и вся ее семья. Девушка родила вдали от родственников, а на следующий день вывезла малыша на обочину дороги. Она пояснила, что чувствовала себя испуганной, когда уезжала с места преступления. И каждый раз на протяжении всех 38 лет вспоминала о случившемся, проезжая мимо этого места.

В ближайшее время ей будут предъявлены официальные обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что убийца спросил у Siri, где спрятать труп.

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