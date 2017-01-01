Сервисы Google испытывают глобальный сбой

С утра некоторые пользователи испытывают проблемы со входом.

Пользователи электронной почты и облачного хранилища Google сообщают о существенном замедлении работы и частичной недоступности функций уже более восьми часов. Подробных комментариев от компании до сих пор не поступило.

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В США, Австралии, Западной Европе и Юго-Восточной Азии примерно с 5 утра 13 марта пользователи Gmail и Google Drive жалуются на серьезные неполадки в их работе. Сильнее всего «досталось» азиатско-тихоокеанскому региону: наибольшее количество сообщений поступило из Японии, Малайзии и Австралии.

"Мы изучаем отчеты о проблемах с Gmail. В ближайшее время будет предоставлена подробная информация. Пользователи, которых затронул сбой, могут получить доступ к почте, но увидят сообщения об ошибках, столкнутся с задержками в работе и/или другом непредсказуемом поведении", - сообщается на официальной страничке статуса сервисов. Личные данные пользователей в безопасности, ограничена лишь часть функций.

Количество пользователей почтовых и облачных сервисов компании превышает миллиард. Подобные сбои могут привести к большим финансовым проблемам — многие используют Gmail и Google Drive для работы, в том числе с личных аккаунтов, а не корпоративных.

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Безусловное доверие к надежности и безопасности распределенных ресурсов, предоставляемых крупными и уважаемыми компаниями, может привести к плачевным последствиям. Например, снизить бдительность при получении файла от незнакомого отправителя и обернуться заражением компьютера или целой сети. Значение интернет-гиганта для глобальной паутины было явно продемонстрировано в августе 2013 года, когда двухминутный массовый сбой сайтов Google снизил мировой интернет-трафик на 40%.

Напомним, ранее сообщалось, что Google ограничила доступ к своим сервисам для Android-устройств.

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