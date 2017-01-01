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В Windows 7 появится предупреждение о прекращении поддержки

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Операционная система будет показывать уведомление.
В Windows 7 появится предупреждение
В Windows 7 появится предупреждение
PlayGround

Компания Microsoft планирует начать показывать push-уведомления в системе Windows 7. Пользователей будут предупреждать о скором прекращении её поддержки. Поддержка продлится до 14 января будущего года, а уведомления появятся в апреле. Прекращение поддержки означает, что Windows 7 и Office 2010 больше не будут получать обновления безопасности. Компания призывает пользователей обновиться до Windows 10 и Office 365.

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В уведомлениях не будет напрямую говориться о необходимости обновиться до Windows 10, но будет указана дата прекращения поддержки и ссылка на сайт microsoft.com/windows7. На самом сайте предлагает обновиться до Windows 10 или купить более современный компьютер.

Подобные уведомления Microsoft уже показывала в первый год после появления Windows 10, когда обновление с Windows 7 было бесплатным. При желании пользователи могут запретить показывать уведомления. Если просто убрать его, оно появится снова; нужно выбрать команду «Не показывать снова». Microsoft обещает показывать уведомления нечасто и они исчезнут в январе.

Пока неизвестно, как именно будет выглядеть уведомление. Такая скрытность нужна, чтобы создатели вирусов не попытались обманывать пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 получило обновление для производительности системы.

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Теги: Windows 7
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