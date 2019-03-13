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Windows 10 получило обновление для производительности системы

Комментариев: 1
В Microsoft поправили собственные ошибки.
Windows 10 получила обновление
Windows 10 получила обновление
howtogeek.com

В начале марта специалисты компании Microsoft "выкатили" очередное обновление для Windows 10 (KB4482887), которое решало некоторые проблемы, но внезапно добавило новые: пользователи стали жаловаться на падение производительности в некоторых играх и "тормоза" системы. Надо отдать должное разработчикам: они времени зря не теряли и оперативно представили новый патч KB4489899 (Build 17763.379), который, по их словам, решает проблемы, приводившие к ухудшению производительности после установки KB4482887.

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Кроме того, патч устраняет проблемы с Microsoft HoloLens, исправляет ошибку, возникавшую при установке файлов с расширениями msp и msi, а также содержит некоторые исправления безопасности для ряда приложений.

Обновление уже доступно для всех желающих, а подробный список всех изменений и улучшений можно изучить на официальном сайте.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт, но снова его отменила.

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Теги: Windows 10, Microsoft
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
BROKER666    13.03.2019, 10:33
Оценка:  0
BROKER666
для улучшения производительности, лучше бы удалили или отключили защитник виндоус
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