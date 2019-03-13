День в истории: 13 марта - Открытие Урана и Периодическая таблица элементов

В этот день, 13 марта, произошли такие события.

Уильям Гершель открыл Уран

Уран wikipedia.org

13 марта 1781 года английский астроном Уильям Гершель вел очередное наблюдение за слабыми звездочками созвездия Близнецов. Поздно вечером он заметил, что одна из них явно крупнее соседних. Сначала Гершель принял открытое небесное тело за комету, а отсутствие хвоста этой кометы он объяснил ее движением к Земле.

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Однако несколькими месяцами позже выяснилось, что это не комета, а ранее неизвестная планета Солнечной системы, расположенная от Солнца седьмой по счету. По размерам новая планета являлась третьей после Юпитера и Сатурна.

Вновь открытое небесное тело Гершель назвал планетой Георга в честь правившего в то время в Англии короля Георга III. Однако это имя не прижилось, а общепринятым стало более подходящее название – Уран. Новое название планета получила в честь бога неба – сына богини Земли Геи и отца Сатурна.

За свое открытие Гершель в том же году был избран членом Лондонского Королевского общества и получил степень доктора Оксфордского университета. А король Георг III за это открытие пожаловал Гершелю ежегодную пенсию в 200 фунтов.

Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы

Периодическая таблица Менделеева wikipedia.org

Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с ростом атомной массы химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периодически. После определенного количества разных по свойствам элементов, расположенных по возрастанию атомного веса, свойства начинают повторяться.

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Например, натрий похож на калий, фтор похож на хлор, а золото — на серебро и медь. Разумеется, свойства не повторяются в точности, к ним добавляются и изменения.

Отличием работы Менделеева от работ его предшественников было то, что основ для классификации элементов у Менделеева была не одна, а две — атомная масса и химическое сходство. Для того, чтобы периодичность полностью соблюдалась, Менделеевым были предприняты очень смелые шаги: он исправил атомные массы некоторых элементов (например, бериллия, индия, урана, тория, церия, титана, иттрия), несколько элементов разместил в своей системе вопреки принятым в то время представлениям об их сходстве с другими (например, таллий, считавшийся щелочным металлом, он поместил в третью группу согласно его фактической максимальной валентности), оставил в таблице пустые клетки, где должны были разместиться пока не открытые элементы.

13 марта 1871 года на основе этих работ Менделеев сформулировал Периодический закон, форма которого со временем была несколько усовершенствована.

Первые соревнования роботов DARPA Grand Challenge

Соревнования DARPA Grand Challenge wikipedia.org

DARPA Grand Challenge — соревнования автомобилей-роботов, финансируемые правительством США. Целью этих соревнований является создание полностью автономных транспортных средств. Организатором конкурса является агентство передовых оборонных разработок Пентагона (DARPA).

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Первые соревнования прошли 13 марта 2004. Призовой фонд — $1 млн. Участие приняли 15 команд. Соревнования начались возле города Барстоу (Калифорния), необходимо было преодолеть около 230 км и финишировать в Примме (Невада), недалеко от Лас-Вегаса.

Уйти со старта удалось только 8 машинам из 15. Двум машинам удалось преодолеть 11 км. Весь маршрут не преодолел никто. Лучший результат показала машина марки «HUMMER-H1» команды Red Team из университета Карнеги — Меллона, преодолевшая 11,8 км из 230.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую посадку на Марс и появление Интернета.