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Mozilla запускает собственный файлообменник

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Пока он доступен только в веб-версии.
Новый файлообменник
Новый файлообменник
blog.mozilla.org

Компания Moziila, разработчик браузера Firefox, объявила о запуске файлообменника Send. Он доступен в веб-версии, позже будет запущено тестирование Android-приложения.

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Основное отличие Send — шифрование файлов и возможность задать пароль для доступа к данным. При загрузке нужно выбрать срок жизни ссылки или количество загрузок — таким образом, файлы не остаются в хранилище навечно, говорят в Mozilla.

Анонимные пользователи могут загружать файлы общим размером до 1 ГБ. Для пользователей с аккаунтом Firefox доступна загрузка до 2,5 ГБ файлов.

Напомним, ранее Mozilla представила браузер для виртуальной реальности.

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Теги: Mozilla, файлообменник
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