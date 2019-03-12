В Великобритании отчеканили монету в честь Хокинга

На монете изображена черная дыра.

Хокинг умер в прошлом году в возрасте 76 лет, став одним из самых известных ученых в своей области. Попав на монету, он присоединяется к другим великим ученым, вроде Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

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Хокинг вошел в историю науки, создав теорию названного его именем излучения, испускаемого черными дырами. Кроме того он первым изложил космологическую теорию, в которой были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики. Активно поддерживал многомировую интерпретацию квантовой механики.

Монета в честь Хокинга ROYAL MINT

Как сказала разрабатывавшая монету дизайнер Эдвина Эллис, ее целью было создать изображение маленькой черной дыры на маленькой монете. Еще ей хотелось бы, чтобы Хокинг мог посмеяться над ее затеей.

Дочь профессора Хокинга Люси посетила Королевский монетный двор со своим братом Тимом, чтобы увидеть монеты.

Она сказала: «Для меня большая видеть изображение отца на монете, и я надеюсь, что мой отец будет рад быть в компании сыра Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина».

Напомним, ранее физики доказали существования излучения Хокинга.

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