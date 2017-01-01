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Создатели Instagram признались в копировании Snapchat

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Эта функция была востребована, считают разработчики.
Instagram скопировал истории Snapchat
Instagram скопировал истории Snapchat
freepik.com

Основатели популярной социальной сети Instagram Кевин Систром (Kevin Systrom) и Майк Кригер (Mike Krieger) в ходе свежего интервью рассказали о причинах, которые привели к тому, что в 2016 году в Instagram появились истории.

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"В течение длительного промежутка времени профили пользователей Instagram были заполнены ссылками в Snapchat. Было очевидно, что люди хотят делиться историями, поэтому мы дали им то, чего они хотели", - написал Кевин Систром.

Источники в Snapchat появились в 2013 году и сразу же стали успешными. После чего пользователи Instagram начали выкладывать ссылки на свои истории в Snapchat. Конечно же, разработчикам хотелось бы, чтобы пользователи не переходили по внешним ссылкам, а оставались в Instagram.

Фактически создатели Instagram подтвердили, что они скопировали истории Snapchat, которые позже были добавлены и в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Instagram появилась новая возможность отмечать друзей.

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Теги: Instagram, Snapchat
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