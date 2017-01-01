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Vivo показала телефон без разъемов и кнопок

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Сканер отпечатков пальцев расположен под всем дисплеем.
Смартфон без кнопок и разъемов
Смартфон без кнопок и разъемов
Vivo

Компания Vivo представила концептуальный смартфон, не имеющий ни одного разъема и ни одной физической кнопки. Аппарат при этом поддерживает сети 5G и оснащен дактилоскопическим сканером, покрывающим почти весь дисплей.

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Концепт Apex 2019 был представлен Vivo на мероприятии в Гонконге, передает The Verge. Ожидалось, что смартфон представят на выставке Mobile World Congress 2019, однако дебют несколько отложили.

Apex 2019 оборудован цельным стеклянным корпусом, не имеющим каких-либо портов или кнопок. Для зарядки смартфона и передачи данных используется специальный магнитный коннектор, а для симуляции клавиш громкости и включения используется комбинация емкостных датчиков и датчиков давления. Концепт оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей и покрывающим почти всю площадь последнего.

По словам Vivo, новинка поддерживает работу с сетями 5G. Впрочем, данный аппарат является именно концептом и, по‑видимому, не получит серийную модель.

Напомним, ранее прототип смартфона без кнопок и разъемов показали на выставке в Барселоне.

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Теги: Vivo, смартфон
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