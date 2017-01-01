Samsung получил патент на гибкий смартфон-браслет

Это и телефон, и часы.

Всемирная организация интеллектуальной собственности выдала компании Samsung Electronics патент на новый форм-фактор смартфона. Это не просто складной смартфон с гибким дисплеем, корпус устройства тоже гибкий. В результат, смартфон можно носить на руке как смарт-часы.

Патент letsgodigital.org

Читай также: Samsung показал доступный смартфон с дисплеем Infinity-V

Голландский ресурс LetsGoDigital дополнил патент качественными рендерами смартфона, выполненными на основе описания и схематичных изображений.

Смартфон оснащается очень вытянутым дисплеем, значительно более «длинным», чем принято в современных смартфонах. В нижней и верхней раке расположены датчики и фронтальная камера. На задней стороне расположена двойная основная камера.

Для фиксации корпуса в плоском состоянии предусмотрен специальный фиксатор-замок, который защёлкивается указательным пальцем. В загнутом «браслетном» состоянии корпус удерживается магнитами, встроенными в верхнюю и нижнюю часть корпуса.

Напомним, ранее сообщалось, что в смартфонах LG появится растягивающийся экран.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.